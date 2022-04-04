Тероборона Василькова і розвідники захопили російську БМД-4

Територіальна оборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4.

Про це повідомив командир підрозділу територіальної оборони “Щит Василькова” Андрій Мельник, зазначили на сторінці ГУР Міноборони в Facebook.

"Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій", – сказав Мельник.

БДМ-4 – це російська бойова гусенична машина, що призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ.