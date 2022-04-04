Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
Російські десантники кинули під Ірпенем машину зі складу секретного комплексу "Барнаул-Т" з блоком "свій-чужий"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Тероборона Василькова і розвідники захопили російську БМД-4

Після ремонту машина буде використовуватися нашими захисниками. 

Тероборона Василькова і розвідники захопили російську БМД-4
Фото: ГУР Міноборони в Facebook

Територіальна оборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4.

Про це повідомив командир підрозділу територіальної оборони “Щит Василькова” Андрій Мельник, зазначили на сторінці ГУР Міноборони в Facebook

"Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗС України стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій", – сказав Мельник. 

БДМ-4 – це російська бойова гусенична машина, що призначена для транспортування особового складу повітряно-десантних військ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також