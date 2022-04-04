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Європейський союз вже думає про плани відродження Маріуполя, – Давід Стулік

"Аби місто могло стати символом відродження України".

Європейський союз вже думає про плани відродження Маріуполя, – Давід Стулік
Зруйнований Драмтеатр у Маріуполі, 16 березня 2022 року
Фото: Sky News

Європейський союз створює плани відродження Маріуполя.

Про це у розмові з Радіо Україна заявив колишній речник місії ЄС у Києві, а нині аналітик дослідницького центру Європейські цінності Давід Стулік у Празі, пише seznamzpravy.cz.

“Європейський союз вже створює плани для відродження Маріуполя, щоб місто могло стати символом відродження України”, – зазначив Стулік.

За його словами, місто на Азовському морі було місцем багатьох інвестиційних проєктів ЄС, гроші вкладалися не лише в інфраструктуру міста, але і в численні культурні проєкти.

У Маріуполі півтора роки тому відкрив центр допомоги ЄС, який виглядав як “маленьке посольство ЄС”, він фінансував побудову житла для переселенців, проєкти зі створення робочих місць для близько 1,5 мільйонів переселенців.

Стулік додав, що Україна буде пріоритетом чеського головування в ЄС. “Ми будемо битися як леви за те, щоб Україна отримала європейську перспективу, перспективу повноправного членства в ЄС”, – сказав він.

Нагадаємо, Міністр культури Італії Даріо Франческіні заявив, що уряд його країни готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Як повідомили у Міноборони Великобританії, російські війська перегруповуються, щоб зосередити свій наступ на Донбас і взяти Маріуполь, який "забезпечить сухопутний коридор в окупований Крим"

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