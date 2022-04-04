"Може думали, що "российские берьози" їх врятують?"

У Чернігівській області воїни Оперативне командування "Північ" розбили російську колону, яка вирішила... прикинутися дровами.

Фото: facebook.com/kommander.nord

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, наголосивши, що "друга армія світу" – бутафорія.

"Може думали, що "российские берьози" їх врятують? "Многоходовочка" не пройшла", – зазначили у Генштабі.

"Не врятував колону орків на ічнянському напрямку й мегасильний захист з колод від сил спротиву Сіверщини. Ювелірна та результативна робота у фотозвіті", – додали у пресслужбі ОК "Північ".

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Фото: facebook.com/kommander.nord

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російська армія, котра хизується званням другою найсильнішої у світі, втратила більше живої сили і техніки, ніж армії окремих країн. Нині армія РФ є першою у світі за втратами.

Нагадаємо, лише за минулу добу війська ППО збили 6 повітряних цілей противника – три літаки, вертоліт та дві крилаті ракети.

За оперативними даними Генштабу ЗСУ, Росія у війні з Україною втратила вже понад 18,3 тис. живої сили, 647 танків, 1844 броньованих машин, 1273 одиниць автомобільної техніки тощо.