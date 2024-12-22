Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі
ТААААААААААААААААААААК!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОЛЕКСАНДР УСИК ПЕРЕМІГ ОДНОГОЛОСНИМ РІШЕННЯМ СУДДІВ – 116 – 112!!!!!!!!!!
12 раунд. Немає слів. Усик завершив раунд в атаці! Молодчинка! Віримо!!!
11 раунд. Рівний бій. Усик влучив трійкою, а Ф'юрі – двійкою! Удари британця важчі, але наш хлопець влучніший.
10 раунд. Усик гарно тримає удари Тайсона, "пузо" теж досі стоїть на ногах. Попереду ЧЕМПІОНСЬКІ РАУНДИ.
9 раунд. Тайсон не нехтує ударами нижче пояса. Усик влучав, Усик отримував. Нерви на межі....
8 раунд. Ф'юрі багато клінчує, але Усик знаходить можливість пробити, відпрацювати двійкою! Усик виглядає більш свіжим, але Тайсон не нехтує можливістю лягти на нашого хлопця!
7 раунд. Здається, що у Тайсона банально закінчується бензин... Поки все. А, точно! Усик влучив двійкою в голову на останніх секундах раунда.
6 раунд. Нарешті!!! Усик влучив лівою рукою боковим ударом і, здається, змусив Тайсона зупинитися. Тайсон менше влучає, Усик – навпаки! Ось тепер цікавіше!
5 раунд. Тайсон потужно знайшов підборіддя Усика апперкотом, але наш встояв! Сашко намагався працювати серіями ударів, вдавалося зі змінним успіхом. ДУЖЕ ВАЖКО.
4 раунд. Усик блискавично знайшов лівим боковим голову Ф'юрі, але той відповів ударом назустріч. Влучали обидва! Поки дуже складно нашому боксеру.
3 раунд. Дуже схожі раунди, якщо чесно. Будемо відвертими, Усику надзвичайно складно, адже йому доводиться буквально тягнутися до суперника. В одному з епізодів українцеві вдалося якісно перелаштуватися та пробити безпосередньо у живіт британця.
2 раунд. Сашко намагається не зближатися з Тайсоном Ф'юрі! Декілька разів ДУЖЕ потужно пробив Усик та влучив у груди британцю. Ф'юрі діє максимально сухо й ефективно. Не сміється. Декілька разів влучив у голову українця, у кінці раунда поцілив потужно, але наш витримав.
1 раунд. Усик звично зайняв центр рингу! Обоє боксерів не форсують подій, працюють джебами. Ф'юрі атакує по корпусу, а Усик – в голову! Рівний початок файту.
Бій розпочався!!!
00:39. Тайсон дуже змінився візуально та виглядає більш гладким!
00:35. Конферансьє бою – неперевершений Майкл Баффер!
00:32. Гімн України в Ер-Ріяді, панове! Виконує Артем Пивоваров!
00:30. Лунають національні гімни боксерів. Перший – Великої Британії.
00:29. На спині, як зазвичай, логотип ФК "Полісся":)))
00:28. Сашко виходить на ринг!!! Здається, наш чемп вийшов в образі Алладіна!
𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗙𝗘𝗘𝗟⁉️ 🇺🇦#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
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00:25. Тайсон Ф'юрі виходить на ринг!!! Британець з'явився на ринзі під пісню "All I Want For Christmas is You" Mariah Carey:)))
ПОЧИНАЄМО
00:10. Гляньте, як наші футболісти вирішили підтримати Олександра Усика! До бою залишилися лічені хвилини!
00:05. Як гадаєте, яким образом Олександр Усик здивує під час виходу на ринг? Поки чекаємо, пропонуємо згадати перший бій між боксерами та фантастичний костюм Сашка.
00:00. Новий день розпочався, нова перемога вже скоро!
23:56. Мозес Ітаума з Великої Британії нокаутував австралійця Демсі Маккіна у першому раунді! Браво! Дякуємо, що не змушували довго чекати на бій Усика і Ф'юрі, панове!
23:51. Поєдинок проти Тайсона Ф'юрі стане шостим проти британців для Олександра Усика. Наш чемпіон здобув перемогу у всіх шести боях.
Тоні Белью, Дерек Чисора, Ентоні Джошуа (двічі), Даніель Дюбуа і Тайсон Ф'юрі...
23:45. Поки пропонуємо згадати, яким був перший поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. У Lb.ua назвали той бій прикладом успішного планування двобою.
23:43. До головної події вечора нас відділяє останній бій в андеркарді! Час заварювати чай:)
23:29. Тайсон Ф'юрі тим часом готується до свого бою...
Getting those hands ready for battle 😤@Tyson_Fury | #UsykFury2 pic.twitter.com/BzpBhozP80— Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024
23:27. Ось так суперник Сергія приліг у другому раунді. Гарно зловив Богачук суперника у протиході.
Serhii Bohachuk DROPPED Ishmael Davis❗️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/2dTJaFfbw4
23:25. Богачуууууук!!! Наш козак переміг суперника технічним нокаутом. Девіс відмовився продовжувати бій після шостого раунда! Браво, чоловіче!
Bohachuk is dishing out some SERIOUS damage 😳#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/7q86DkOlxC— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
23:18. Розпочався 5 раунд у поєдинку Богачука! Поки українець виглядає більш впевнено, ніж суперник.
23:14. Ексклюзивно для вас від К2 – відео з роздягальні Усика! Ми точно знаємо, що мотивує нашого боксера на перемоги.
23:11. Доктор сталевий молот (Володимир Кличко) теж споглядає за поєдинком нашого Богачука! Ну, з такою підтримкою Сергій не має права програвати.
23:08. Богачуууук!!! Після жахливого першого раунда Сергій реабілітувався та відправив суперника у нокдаун. Молодчинка!
23:02. Уперед, Сергію!
Serhii Bohachuk vs Ishmael Davis up next 😤— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
Submit your scorecards via the Viewers' Verdict 👇#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office
23:00. "Перевізник" теж заїхав взяти автограф в Усика! Ласкаво просимо, Джейсон Стетгем!
Jason Statham has arrived for #Usyk2Fury! 🤩#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/sGOG94NXwR
22:57. На арену виходить Сергій Богачук! Козаче, віримо у тебе (і відпишемо вище, що і як у поєдинку українця).
22:45. На арені в Ер-Ріяді уже присутні зіркові гості. Ми встигли помітити Ленокса Льюїса, але впевнені, що це тільки початок.
22:40. Схожі?
December 20, 2024
Чекайте на карикатуру........:)
22:30. Девід Аллен був активнішим у бою проти Джонні Фішера, однак поступився рішенням суддів. Дякуємо хлопцям за яскравий бокс. Залишилося 2 (два!) поєдинки в андеркарді!
What a British Heavyweight Showdown! 👏— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Johnny Fisher defeats Dave Allen via split decision. #Usyk2Fury | #RiyadhSeason
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/SMYkFSYSyy
22:20. Додамо трішки іскри і нагадаємо, як виглядали два герої сьогоднішнього вечора боксу в Ер-Ріяді.
22:10. Слідкуйте за конями...:) Циганський король уже прибув на арену в Ер-Ріяді!
ALL RISE.— Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024
The Gypsy King is in the building 👑 pic.twitter.com/rGiwjIySCd
22:05. До бою Усика та Ф'юрі залишилося приблизно 3 години. Чекаємо і не спимо!
22:03. Допис вдячності Макгрегору. Він відпрацював, як боженька!
That winning feeling 😤 👑#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/kCbRLtesl2— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
22:00. Знову ж таки нагадуємо про головний бій андеркарду, в якому виступатиме наш Сергій Богачук. Lb.ua поспілкувалися з ним та дізналися, у якому настрої українець підходить до бою.
21:55. Перемогу у цьому бою здобув шотландець Лі Макгрегор. Вітаємо молодого чоловіка.
21:45. До слова, зараз триває бій між британцем Айзеком Лоу та шотландцем Лі Макгрегором. Після дев'яти раундів перевага другого очевидна. Гляньте, який панч!
A vicious uppercut from McGregor 💥#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/3yxj18bVsJ— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
21:30. Усик прибув на арену! Фарту, козаче!
USYK IS HERE‼️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/bkeBk5Kp3k
21:15. Чекаємо на бій нашого Сергія Богачука. Саме його двобій – головний в андеркарді!
21:10. Не костюмами єдиними! Хоч градус перед другим боєм був суттєво нижчим, ніж перед першим поєдинком, але Усик знайшов можливість здивувати вболівальників! Наприклад, Олександр з'явився на відкритому тренуванні перед боєм під пісню... Артема Пивоварова, який наживо співав свій хіт. Про усе, що ви могли пропустити протягом останнього тижня перед боєм, читайте тут.
21:05. Знову про події перед боєм. Ні для кого не секрет, що наш Сашко любить дивувати публіку яскравими образами. Медіадень перед другим поєдинком проти Ф'юрі винятком не став: Усик з'явився перед фанатами у розкішному фіолетовому костюмі з котом на плечі! Красиво!
21:00. Увага! Сім'я Тайсона Ф'юрі уже приїхала на вечір боксу! Складно, напевно, дивитися на те, як твій чоловік/батько програє...
The Fury family is in the building 👋#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/OSYwbZ6MiV
20:50. Завершився черговий бій в андеркарді між британцями Пітером Макгрейлом та Різом Едвардсом. Перемогу здобув перший! Вітаємо і принагідно дягуємо Великій Британії за ракети Storm Shadowю:)
What a FIGHT❗️@peter_mcgrail defeats Rhys Edwards via unanimous decision 👏#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Wl0AA4k5JH
20:40. Головна деталь процедури зважування насправді зовсім не стосувалася ваги боксерів. Перед зважуванням Усик розгорнув прапор із закликом звільнити захисників Азовсталі – "Free Azovstal Defenders". Представники Саудівської Аравії точно можуть вплинути на процес обміну українських воїнів.
20:30. У цьому поєдинку Усику точно не буде легше, ніж під час першої зустрічі! Тайсон від'їв "пузо" та показав 127,4 кг на вагах. Сашко водночас важить 102,5 кг – рекордна вага у кар'єрі!
20:15. До вашої уваги оголошення переможця бою Лапін – Колін! Вітаємо Даніеля з одинадцятою (!) перемогою у професійному боксі та бажаємо не знижувати обертів.
Ukraine 2-0 so far in the card 🇺🇦— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Daniel Lapin defeats Dylan Colin via UD and moves to 11-0 🔥#Usyk2Fury | #RiyadhSeason
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/RJxniSbOh8
20:10. А ви знаєте, що головний бій вечора сьогодні також судитиме штучний інтелект? Так-так! Сьогодні, окрім трьох основних суддів, за поєдинком українця і британця слідкуватиме спеціальний рефері, який НЕ ВПЛИВАТИМЕ на результат, але стане першим в історії штучним інтелектом, який судитиме боксерський бій!
20:06. ТАААААААК!!! Лапін здобув перемогу у своєму бою одноголосним рішенням суддів. Гарна тенденція!
20:02. Подивіться, на якому красивому ринзі сьогодні боксують і боксуватимуть наші козаки! Любо глянути, панове!
The eyes of the world are on Riyadh today 👀#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ikZ2YZF3sq
20:00. Лапін і Колін розпочали останній 10 раунд свого протистояння. Головне не зловити "лакіпанч" від суперника!
19:52. Прямо зараз свій бій проводить Даніель Лапін! Після завершення восьмого раунду наш козак лідирує за очками! Давай, чоловіче, друга перемога конче потрібна сьогодні!
19:51. Хочете глянути, як відреагував наш Андрій на позитивний для себе (і для нас) результат поєдинку? Ловіть!
Now 14-0 🇺🇦— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Andrii Novytskyi gets the W over Edgar Ramirez via unanimous decision 👊#Usyk2Fury | #RiyadhSeason
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/rrEv0mzMO0
19:50. Маємо першу перемогу українців!!! Андрій Новицький одностайним рішенням суддів здолав Едгара Раміреса – двічі по 102:90, 98:92. Вітаємо нашого боксера!
Andrii Novytskyi beats Edgar Ramirez on points 🥊— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024
A unanimous decision for the Ukrainian 👊#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/G1RbBJz3Iy
19:45. Шановні, сьогодні, окрім Олександра Усика, на рингу в Ер-Ріяді також з'являться одразу троє українців! Тому ми рекомендуємо залишатися з нами одразу!
До вашої уваги усі поєдинки андеркардів:
- Сергій Богачук (Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Велика Британія, (13-1, 6 КО)
- Даніель Лапін (Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО)
- Андрій Новицький (Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)
- Мозес Ітаума (Велика Британія, 10-0, 8 КО) – Демсі Маккін (Австралія, 22-1, 14 КО)
- Джонні Фішер (Велика Британія, 12-0, 11 КО) – Девід Аллен (Велика Британія, 23-6-2, 18 КО)
- Пітер Макгрейл (Велика Британія, 10-1, 6 КО) – Ріс Едвардс (Велика Британія, 16-0, 4 КО)
- Айзек Лоу (Велика Британія, 25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (Шотландія, 14-1-1, 11 КО)
- Мохаммед Алакель (Саудівська Аравія, 1-0, 0 КО) – Джошуа Окампо (Колумбія, 8-33-5, 6 КО)
Today’s Running Order 📺🥊#Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/0QZkdNVJna
Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, хто переможе у другому поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі!
IT'S FINALLY FIGHT DAY 🏆— Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024
THE BIGGEST REMATCH IN BOXING IS UPON US. pic.twitter.com/110GTYudRz
Вечір боксу, в рамках якого розіграють одразу три пояси у суперважкій вазі, пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія! Головний бій вечора між Усиком і Ф'юрі розпочнеться орієнтовно о першій годині ночі 22 грудня.
В Україні прямо трансляцію бою можна переглянути на платформі Megogo. Бій транслюватимуть за принципом PPV (Pay-Per-View).