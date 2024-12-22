Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі 2. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні вночі, 22 грудня, орієнтовно о першій годині ночі відбудеться другий бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі.

Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі

ТААААААААААААААААААААК!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОЛЕКСАНДР УСИК ПЕРЕМІГ ОДНОГОЛОСНИМ РІШЕННЯМ СУДДІВ – 116 – 112!!!!!!!!!!

12 раунд. Немає слів. Усик завершив раунд в атаці! Молодчинка! Віримо!!!

11 раунд. Рівний бій. Усик влучив трійкою, а Ф'юрі – двійкою! Удари британця важчі, але наш хлопець влучніший.

10 раунд. Усик гарно тримає удари Тайсона, "пузо" теж досі стоїть на ногах. Попереду ЧЕМПІОНСЬКІ РАУНДИ.

9 раунд. Тайсон не нехтує ударами нижче пояса. Усик влучав, Усик отримував. Нерви на межі....

8 раунд. Ф'юрі багато клінчує, але Усик знаходить можливість пробити, відпрацювати двійкою! Усик виглядає більш свіжим, але Тайсон не нехтує можливістю лягти на нашого хлопця!

7 раунд. Здається, що у Тайсона банально закінчується бензин... Поки все. А, точно! Усик влучив двійкою в голову на останніх секундах раунда.

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

6 раунд. Нарешті!!! Усик влучив лівою рукою боковим ударом і, здається, змусив Тайсона зупинитися. Тайсон менше влучає, Усик – навпаки! Ось тепер цікавіше!

Фото: скрин відео/ LB.ua

Фото: скрин відео/ LB.ua

5 раунд. Тайсон потужно знайшов підборіддя Усика апперкотом, але наш встояв! Сашко намагався працювати серіями ударів, вдавалося зі змінним успіхом. ДУЖЕ ВАЖКО.

4 раунд. Усик блискавично знайшов лівим боковим голову Ф'юрі, але той відповів ударом назустріч. Влучали обидва! Поки дуже складно нашому боксеру.

Фото: скрин відео/ LB.ua

3 раунд. Дуже схожі раунди, якщо чесно. Будемо відвертими, Усику надзвичайно складно, адже йому доводиться буквально тягнутися до суперника. В одному з епізодів українцеві вдалося якісно перелаштуватися та пробити безпосередньо у живіт британця.

2 раунд. Сашко намагається не зближатися з Тайсоном Ф'юрі! Декілька разів ДУЖЕ потужно пробив Усик та влучив у груди британцю. Ф'юрі діє максимально сухо й ефективно. Не сміється. Декілька разів влучив у голову українця, у кінці раунда поцілив потужно, але наш витримав.

1 раунд. Усик звично зайняв центр рингу! Обоє боксерів не форсують подій, працюють джебами. Ф'юрі атакує по корпусу, а Усик – в голову! Рівний початок файту.

Фото: скрин відео/ LB.ua

Бій розпочався!!!

00:39. Тайсон дуже змінився візуально та виглядає більш гладким!

00:35. Конферансьє бою – неперевершений Майкл Баффер!

00:32. Гімн України в Ер-Ріяді, панове! Виконує Артем Пивоваров!

Фото: скрин відео

00:30. Лунають національні гімни боксерів. Перший – Великої Британії.

00:29. На спині, як зазвичай, логотип ФК "Полісся":)))

00:28. Сашко виходить на ринг!!! Здається, наш чемп вийшов в образі Алладіна!

𝗔𝗥𝗘 𝗬𝗢𝗨 𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗙𝗘𝗘𝗟⁉️ 🇺🇦#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/cGQRPUg0KB — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

00:25. Тайсон Ф'юрі виходить на ринг!!! Британець з'явився на ринзі під пісню "All I Want For Christmas is You" Mariah Carey:)))

ПОЧИНАЄМО

00:10. Гляньте, як наші футболісти вирішили підтримати Олександра Усика! До бою залишилися лічені хвилини!

00:05. Як гадаєте, яким образом Олександр Усик здивує під час виходу на ринг? Поки чекаємо, пропонуємо згадати перший бій між боксерами та фантастичний костюм Сашка.

Фото: EPA/UPG

00:00. Новий день розпочався, нова перемога вже скоро!

23:56. Мозес Ітаума з Великої Британії нокаутував австралійця Демсі Маккіна у першому раунді! Браво! Дякуємо, що не змушували довго чекати на бій Усика і Ф'юрі, панове!

23:51. Поєдинок проти Тайсона Ф'юрі стане шостим проти британців для Олександра Усика. Наш чемпіон здобув перемогу у всіх шести боях.

Тоні Белью, Дерек Чисора, Ентоні Джошуа (двічі), Даніель Дюбуа і Тайсон Ф'юрі...

Фото: EPA/UPG

23:45. Поки пропонуємо згадати, яким був перший поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. У Lb.ua назвали той бій прикладом успішного планування двобою.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час першого бою з Тайсоном Ф'юрі.

23:43. До головної події вечора нас відділяє останній бій в андеркарді! Час заварювати чай:)

23:29. Тайсон Ф'юрі тим часом готується до свого бою...

23:27. Ось так суперник Сергія приліг у другому раунді. Гарно зловив Богачук суперника у протиході.

Serhii Bohachuk DROPPED Ishmael Davis❗️#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/2dTJaFfbw4 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

23:25. Богачуууууук!!! Наш козак переміг суперника технічним нокаутом. Девіс відмовився продовжувати бій після шостого раунда! Браво, чоловіче!

Bohachuk is dishing out some SERIOUS damage 😳#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/7q86DkOlxC — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

23:18. Розпочався 5 раунд у поєдинку Богачука! Поки українець виглядає більш впевнено, ніж суперник.

23:14. Ексклюзивно для вас від К2 – відео з роздягальні Усика! Ми точно знаємо, що мотивує нашого боксера на перемоги.

23:11. Доктор сталевий молот (Володимир Кличко) теж споглядає за поєдинком нашого Богачука! Ну, з такою підтримкою Сергій не має права програвати.

23:08. Богачуууук!!! Після жахливого першого раунда Сергій реабілітувався та відправив суперника у нокдаун. Молодчинка!

23:02. Уперед, Сергію!

Serhii Bohachuk vs Ishmael Davis up next 😤



Submit your scorecards via the Viewers' Verdict 👇#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

23:00. "Перевізник" теж заїхав взяти автограф в Усика! Ласкаво просимо, Джейсон Стетгем!

22:57. На арену виходить Сергій Богачук! Козаче, віримо у тебе (і відпишемо вище, що і як у поєдинку українця).

22:45. На арені в Ер-Ріяді уже присутні зіркові гості. Ми встигли помітити Ленокса Льюїса, але впевнені, що це тільки початок.

22:40. Схожі?

Чекайте на карикатуру........:)

22:30. Девід Аллен був активнішим у бою проти Джонні Фішера, однак поступився рішенням суддів. Дякуємо хлопцям за яскравий бокс. Залишилося 2 (два!) поєдинки в андеркарді!

What a British Heavyweight Showdown! 👏



Johnny Fisher defeats Dave Allen via split decision. #Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/SMYkFSYSyy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

22:20. Додамо трішки іскри і нагадаємо, як виглядали два герої сьогоднішнього вечора боксу в Ер-Ріяді.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

22:10. Слідкуйте за конями...:) Циганський король уже прибув на арену в Ер-Ріяді!

ALL RISE.



The Gypsy King is in the building 👑 pic.twitter.com/rGiwjIySCd — Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024

22:05. До бою Усика та Ф'юрі залишилося приблизно 3 години. Чекаємо і не спимо!

22:03. Допис вдячності Макгрегору. Він відпрацював, як боженька!

That winning feeling 😤 👑#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/kCbRLtesl2 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

22:00. Знову ж таки нагадуємо про головний бій андеркарду, в якому виступатиме наш Сергій Богачук. Lb.ua поспілкувалися з ним та дізналися, у якому настрої українець підходить до бою.

21:55. Перемогу у цьому бою здобув шотландець Лі Макгрегор. Вітаємо молодого чоловіка.

21:45. До слова, зараз триває бій між британцем Айзеком Лоу та шотландцем Лі Макгрегором. Після дев'яти раундів перевага другого очевидна. Гляньте, який панч!

A vicious uppercut from McGregor 💥#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/3yxj18bVsJ — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

21:30. Усик прибув на арену! Фарту, козаче!

21:15. Чекаємо на бій нашого Сергія Богачука. Саме його двобій – головний в андеркарді!

21:10. Не костюмами єдиними! Хоч градус перед другим боєм був суттєво нижчим, ніж перед першим поєдинком, але Усик знайшов можливість здивувати вболівальників! Наприклад, Олександр з'явився на відкритому тренуванні перед боєм під пісню... Артема Пивоварова, який наживо співав свій хіт. Про усе, що ви могли пропустити протягом останнього тижня перед боєм, читайте тут.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик перед відкритим тренуванням

21:05. Знову про події перед боєм. Ні для кого не секрет, що наш Сашко любить дивувати публіку яскравими образами. Медіадень перед другим поєдинком проти Ф'юрі винятком не став: Усик з'явився перед фанатами у розкішному фіолетовому костюмі з котом на плечі! Красиво!

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик у фіолетовому костюмі

21:00. Увага! Сім'я Тайсона Ф'юрі уже приїхала на вечір боксу! Складно, напевно, дивитися на те, як твій чоловік/батько програє...

The Fury family is in the building 👋#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/OSYwbZ6MiV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

20:50. Завершився черговий бій в андеркарді між британцями Пітером Макгрейлом та Різом Едвардсом. Перемогу здобув перший! Вітаємо і принагідно дягуємо Великій Британії за ракети Storm Shadowю:)

What a FIGHT❗️@peter_mcgrail defeats Rhys Edwards via unanimous decision 👏#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Wl0AA4k5JH — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

20:40. Головна деталь процедури зважування насправді зовсім не стосувалася ваги боксерів. Перед зважуванням Усик розгорнув прапор із закликом звільнити захисників Азовсталі – "Free Azovstal Defenders". Представники Саудівської Аравії точно можуть вплинути на процес обміну українських воїнів.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик з прапором перед зважуванням

20:30. У цьому поєдинку Усику точно не буде легше, ніж під час першої зустрічі! Тайсон від'їв "пузо" та показав 127,4 кг на вагах. Сашко водночас важить 102,5 кг – рекордна вага у кар'єрі!

20:15. До вашої уваги оголошення переможця бою Лапін – Колін! Вітаємо Даніеля з одинадцятою (!) перемогою у професійному боксі та бажаємо не знижувати обертів.

Ukraine 2-0 so far in the card 🇺🇦



Daniel Lapin defeats Dylan Colin via UD and moves to 11-0 🔥#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/RJxniSbOh8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

20:10. А ви знаєте, що головний бій вечора сьогодні також судитиме штучний інтелект? Так-так! Сьогодні, окрім трьох основних суддів, за поєдинком українця і британця слідкуватиме спеціальний рефері, який НЕ ВПЛИВАТИМЕ на результат, але стане першим в історії штучним інтелектом, який судитиме боксерський бій!

20:06. ТАААААААК!!! Лапін здобув перемогу у своєму бою одноголосним рішенням суддів. Гарна тенденція!

20:02. Подивіться, на якому красивому ринзі сьогодні боксують і боксуватимуть наші козаки! Любо глянути, панове!

The eyes of the world are on Riyadh today 👀#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/ikZ2YZF3sq — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

20:00. Лапін і Колін розпочали останній 10 раунд свого протистояння. Головне не зловити "лакіпанч" від суперника!

19:52. Прямо зараз свій бій проводить Даніель Лапін! Після завершення восьмого раунду наш козак лідирує за очками! Давай, чоловіче, друга перемога конче потрібна сьогодні!

19:51. Хочете глянути, як відреагував наш Андрій на позитивний для себе (і для нас) результат поєдинку? Ловіть!

Now 14-0 🇺🇦



Andrii Novytskyi gets the W over Edgar Ramirez via unanimous decision 👊#Usyk2Fury | #RiyadhSeason

Live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/rrEv0mzMO0 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024

19:50. Маємо першу перемогу українців!!! Андрій Новицький одностайним рішенням суддів здолав Едгара Раміреса – двічі по 102:90, 98:92. Вітаємо нашого боксера!

Andrii Novytskyi beats Edgar Ramirez on points 🥊



A unanimous decision for the Ukrainian 👊#UsykFury2 x #RiyadhSeason | Tonight | Live on Sky Sports Box Office pic.twitter.com/G1RbBJz3Iy — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 21, 2024

19:45. Шановні, сьогодні, окрім Олександра Усика, на рингу в Ер-Ріяді також з'являться одразу троє українців! Тому ми рекомендуємо залишатися з нами одразу!

До вашої уваги усі поєдинки андеркардів:

Сергій Богачук (Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Велика Британія, (13-1, 6 КО)

(Україна, 24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (Велика Британія, (13-1, 6 КО) Даніель Лапін (Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО)

(Україна, 9-0, 3 КО) – Ділан Колін (Франція, 14-0, 4 КО) Андрій Новицький (Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО)

(Україна, 13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (Мексика, 10-1-1, 4 КО) Мозес Ітаума (Велика Британія, 10-0, 8 КО) – Демсі Маккін (Австралія, 22-1, 14 КО)

Джонні Фішер (Велика Британія, 12-0, 11 КО) – Девід Аллен (Велика Британія, 23-6-2, 18 КО)

Пітер Макгрейл (Велика Британія, 10-1, 6 КО) – Ріс Едвардс (Велика Британія, 16-0, 4 КО)

Айзек Лоу (Велика Британія, 25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (Шотландія, 14-1-1, 11 КО)

Мохаммед Алакель (Саудівська Аравія, 1-0, 0 КО) – Джошуа Окампо (Колумбія, 8-33-5, 6 КО)

Вітаємо, друзі! Сьогодні ми з вами дізнаємося, хто переможе у другому поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі!

IT'S FINALLY FIGHT DAY 🏆



THE BIGGEST REMATCH IN BOXING IS UPON US. pic.twitter.com/110GTYudRz — Top Rank Boxing (@trboxing) December 21, 2024

Вечір боксу, в рамках якого розіграють одразу три пояси у суперважкій вазі, пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія! Головний бій вечора між Усиком і Ф'юрі розпочнеться орієнтовно о першій годині ночі 22 грудня.

В Україні прямо трансляцію бою можна переглянути на платформі Megogo. Бій транслюватимуть за принципом PPV (Pay-Per-View).