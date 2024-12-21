Найцікавіше перед перед боєм Усик — Ф’юрі: Пивоваров, різниця у вазі та заклик звільнити оборонців Маріуполя

Тренування під пісню Пивоварова, битва поглядів тривалістю 10 хвилин і погрози від Циганського Короля — усе це сталося протягом тижня до бою Олександра Усика і Тайсона Ф’юрі. Уже сьогодні вночі українець і британець знову зустрінуться на ринзі в Ер-Ріяді, у матчі-реванші. Як минув тиждень перед головним поєдинком року — на LB.ua.

Драйвове тренування Усика

Усик уміє створювати шоу. Ба більше, він робить це елегантно. Моментами його дії викликають усмішку, але точно не залишають байдужими нікого.

Традиційне відкрите тренування наш чемпіон перетворив у справжнє кіно. Усе розпочалося з епічного прибуття. Усик не прийшов, а приплив на подію на човні. Це відбулося під супровід саундтреку з фільму «Титанік».

Usyk has ARRIVED! 👑#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/LCN9OtpeOV — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 18, 2024

Далі Сашко покрокував впевненою ходою до рингу під пісню «Ой, на горі» Артема Пивоварова, який під час виконання композиції виліз на опору для освітлення рингу. Виглядало дуже ефектно. Під час самого тренування Пивоваров продовжував співати наживо та виконав хіт «Там у тополі». Усик натомість спочатку демонстрував бій з тінню, а потім – підтанцьовував.

Фото: Queensberry Promotions/Leigh Dawney Олександр Усик під час відкритого тренування перед поєдинком проти Тайсона Ф'юрі

До речі, показовим стало й тренування Тайсона Ф’юрі. Назвати це тренуванням важко, адже тривало воно лише 10 секунд, упродовж яких британець не завдав жодного удару.

Історична битва поглядів

А такого ви ще точно не бачили. На пресконференції перед боєм боксери провели традиційну битву поглядів, яка тривала цілих 10 хвилин. Суперників намагалися розвести організатори, однак жоден з них не реагував на провокації, пильно дивлячись навпроти.

SOME STAREDOWN 🥶️



First 𝙛𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛𝙛 of fight week 🍿#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Cb7hduSe2w — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2024

Цікаво, що під час пресконференції Усик та Ф’юрі були стриманими та, подекуди здається, втомленими від балачок та куражу. Водночас Ф’юрі виправдав сподівання фанатів та все ж наговорив зайвого. До прикладу, британець запевнив, що завдасть українцеві багато болю.

«Я завдам йому багато болю. Мені нічого додати, крім того, що в цьому поєдинку буде багато болю. Побачите! Це все, що я можу сказати. З розмовами покінчено. У першому поєдинку і протягом усієї кар'єри я жартував, я розмовляв. Цього разу все серйозно! Я серйозно розберуся з Усиком», – говорив Ф’юрі.

Українець відповів лаконічно.

«Зараз це все розмови, лише шоу і камери. 21 грудня в ринзі все буде серйозно», – запевнив Усик.

Close up footage of Tyson Fury going absolutely insane on Oleksandr Usyk pic.twitter.com/fFIqqQdyvZ — ACD MMA (@acdmma_) December 19, 2024

А от під час «битви поглядів» Ф’юрі не стримувався та показав себе в усій «красі».

«Кролик (так Тайсон називає Усика, – Lb.ua) отримає своє. Цього разу я тебе спотворю, рознесу на шматки. Ти був готовий на 150%. Ти був найкращим з усіх, ким міг бути, і все одно нічого не зміг зробити. Ти все одно нічого не міг зробити», – погрожував Ф’юрі.

Усик постійно повторював одну й ту ж фразу, яку говорив напередодні першого протистояння: «Я не залишу тебе наодинці».

Ф’юрі, здається, це дратувало, тому кожен наступний його вислів був сповнений нецензурною лексикою та погрозами. Усик залишався таким же холоднокровним та впевненим. Наприкінці битви поглядів «в ударі» вже був Олександр – послав Тайсону повітряний поцілунок.

Знову про музику. На пресконференції Усик знову з’явився під Пивоварова. Цього разу співак виконав улюблену пісню Усика – «Барабани».

Зважування боксерів

Одразу зауважимо, що на процедуру зважування Усик вийшов не під пісню Пивоварова… Ба більше, байдуже, що тоді грало, адже в руках в Олександра був прапор з надписом «FREE AZOVSTAL DEFENDERS».

Фото: Скріншот з відео Перед зважуванням Усик розгорнув прапор з написом “Free Azovstal Defenders”.

Варто також відзначити результати зважування. Вага Тайсона Ф’юрі склала 127,4 кг, а це майже на 10 кг більше, ніж перед перший поєдинком. Олександр Усик теж здивував, продемонструвавши найбільший показник у кар’єрі – 102,5 кг. На перший бій проти Ф’юрі українець виходив з вагою 101,2 кг. Битва поглядів після церемонії зважування була доволі нудною та тривала 10 секунд. Це означає, що всі емоції та сили боксери бережуть на завтра.

Repeat or Revenge? 👑#Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/lZ5XVdyYij — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 20, 2024

Реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі відбудеться уночі 22 грудня в Ер-Ріяді. Lb.ua розповідатиме про найцікавіші моменти вечора боксу у текстовій трансляції бою.