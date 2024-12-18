Усик — Ф'юрі'2: прогнози експертів

Сергій Богачук, колишній тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі

«У мене два варіанти на цей бій: або Усик виграє за очками, якщо Ф’юрі буде нормально готовий до бою, або перемога Усика у 8–11 раунді нокаутом, якщо Тайсон буде не в кращих кондиціях».

Фото: EPA/UPG IBF Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі перед першим поєдинком. Над головою українця — пояс за версією

Андрій Котельник, колишній чемпіон WBA у першій напівсередній вазі

«Думаю, Усик має перемогти, але шанси рівні. Виграє той, хто краще буде готовим до цього поєдинку. Перший бій був дуже близьким, а історія вже написана — Олександр Усик її написав. Як на мене, тої напруги, яка була перед першим боєм, вже немає, тому цей поєдинок більше про фінансовий компонент. Олександр любить писати історію, тож думаю, продовжить вписувати своє імʼя в історію світового боксу. Якщо Усик виграє, то третього бою між Тайсоном й Олександром не буде, адже в цьому вже просто не буде сенсу».

Ігор Фаніян, промоутер Spartabox Faniian Promotions

«Усик переможе. Він уже робив це в першому бою і зробить це знову. Це буде дуже гарна новина для України, дуже важливо для всіх нас. Його перемога буде радістю для наших людей. Він має сили й має все для того, щоб перемогти знову. Але це бокс, а тут можливо все, тому не можна бути таким упевненим. Водночас кожен в Україні, переконаний, буде вболівати й чекати на перемогу Олександра Усика».

Олександр Усик

Арам Фаніян, четвертий номер рейтингу WBO у першій напівсередній вазі

«Думаю, реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Фʼюрі буде цікавішим, ніж перший бій. Мені здається, що в Тайсона буде велика мотивація перемогти й поквитатися за поразку. Будемо дивитись у бою, хто як підготувався і які висновки зробив з першого поєдинку. Трилогія — це цілком реальний варіант розвитку подій. Якщо Тайсон переможе, думаю, організатори захочуть провести між ними ще одне протистояння, аби вже остаточно показати світу, хто сильніший. Фанати точно оцінять такий хід».

Ігор Шевадзуцький, боксер-професіонал суперважкої ваги

«Після першого бою Олександр Усик точно знає, як йому боксувати з Тайсоном Ф’юрі, тож в другому поєдинку він швидше знайде свою дистанцію, буде заходити у свою зону, де йому буде комфортно проводити атаки. Думаю, дуже ймовірно, що цей бій закінчиться достроково на користь нашого Олександра Усика. Я роблю цей висновок з того, як хто готується до поєдинку. На мою думку, у другому бою Тайсону вже просто нема що показати Олександру. Буде домінація від нашого Олександра Усика».

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час першого бою з Тайсоном Ф'юрі.

Володимир Матвійчук, учасник Олімпійських ігор'2016

«Перший бій Олександр виграв стовідсотково, він показав видовищний поєдинок, але другий бій між Олександром і Тайсоном буде більш видовищним, більш напруженим. Для кожного з них перемога в цьому протистоянні — це імідж, це его, це життя. Цей бій буде дуже принциповим й емоційним. Поєдинок буде рівним. Ба більше, я знаю, в контракті прописано, що можуть бути три поєдинки між Ф’юрі й Усиком, тому судді зроблять свою роботу і можуть віддати перемогу не Олександру. Я і всі ми дуже віримо й дуже хочемо, аби переміг Олександр, але якщо цей бій буде рівним, то віддадуть перемогу Ф’юрі. Тому Олександру треба бути дуже переконливим. Професійний бокс — це шоу, гроші. Організатори зроблять усе для того, щоб був третій бій, бо людям це цікаво. Бокс — це такий вид спорту, коли один удар вирішує все, тому цей бій може закінчитись і на користь Олександра, і на користь Тайсона. Я бажаю Олександру перемоги й сил.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик проти Тайсона Ф'юрі

Вʼячеслав Сенченко, колишній чемпіон світу WBA у напівсередній вазі

«Я думаю, що цього разу ми побачимо більш переконливу перемогу Олександра Усика, а трилогії не буде точно. Усик переможе, і далі, думаю, Ф’юрі буде боксувати з Джошуа. Вони — два збитих льотчики, будуть боксувати між собою. Це буде цікавий бій для британської публіки».

Нагадаємо, другий бій між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф’юрі заплановано на 21 грудня. Боксери змагатимуться за три пояси надважкої ваги.

У першому бою перемогу розділеним рішенням суддів здобув Олександр Усик.