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Боксер Юрій Захарєєв: «Враження від виступу у професійному боксі зовсім інші, ніж в аматорах»

Український чемпіон світу переміг колумбійця Хуеля Хуліо одноголосним рішенням суддів. 

Боксер Юрій Захарєєв: «Враження від виступу у професійному боксі зовсім інші, ніж в аматорах»
Український боксер Юрій Захарєєв
Фото: Top Boxing Generation

Український боксер Юрій Захарєєв поділився емоціями від свого дебюту у професійному боксі для Lb.ua.

«Мені дуже сподобалось! Було дуже круто, тому, думаю, будемо продовжувати. Враження зовсім інші, ніж в аматорському боксі. Тут все зовсім по-іншому: виступаєш, відчував атмосферу, відчуваєш, як усі мене підтримують, кричать. Я дякую всім, хто вболіває за мене», – сказав Захарєєв.

Юрій Захарєєв у бою проти Хуеля Хуліо
Фото: Top Boxing Generation
Юрій Захарєєв у бою проти Хуеля Хуліо

Боксер уперше провів у ринзі чотири раунди, але запевнив, що сили боксувати залишалися. 

«Я міг боксувати ще не один раунд. Ми гарно підготувались із тренером, правильно підійшли до підготовки. Будемо працювати далі, адже потрібно постійно зростати та ставати кращим», – додав Юрій.

Юрій Захарєєв дебютує у професійному боксі
Фото: Top Boxing Generation
Юрій Захарєєв дебютує у професійному боксі

Окрім того, Захарєєв зазначив, що перемагати у кожному бою його надихає сім’я. 

«Моя головна підтримка – моя сім’я і мій маленький син Захарчик», – підсумував він. 

Нагадаємо, Юрій Захарєєв дебютував у професійному боксі у рамках вечора боксу від Top Boxing Generation. У першому бою він переміг представника Колумбії Хуеля Хуліо.

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