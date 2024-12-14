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Боксер Юрій Захарєєв: «Наша мета – Олімпійські ігри-2028»

Він не зміг здобути ліцензію на Олімпіаду у Парижі.

Боксер Юрій Захарєєв: «Наша мета – Олімпійські ігри-2028»
Юрій Захарєєв
Фото: mms.gov.ua

Український боксер, чемпіон світу Юрій Захарєєв розповів Lb.ua, чому вирішив битися у професійному боксі.

«Ми вирішили спробувати провести поєдинок у професіоналах, щоб не було застою», – сказав він.

Юрій також запевнив, що його головна мета – участь в Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі.

Сьогодні, 14 грудня, Захарєєв битиметься у рамках вечора боксу від Top Boxing Generation. 

Нагадаємо, Юрій Захарєєв виграв на Чемпіонаті світу з боксу у 2021 році, але не зміг здобути ліцензію на Олімпіаду-2024 у Парижі. 

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