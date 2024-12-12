Ліга Чемпіонів: Трубін провів сухий матч, "Барселона" дотисла "Боруссію"

"Манчестер Сіті" знову не схожий на самого себе.

У футбольній Лізі чемпіонів завершилися всі матчі шостого туру основного етапу. І якщо раніше в цей час вже були відомі учасники плей-оф, то з новим форматом боротьба лише увійшла в найгарячішу стадію.

У центральному матчі дня "Боруссія" Дортмунд, з якою ще належить зіграти у січні донецькому "Шахтарю", приймала "Барселону". Увагу вболівальників гра цілком виправдала: німці та каталонці влаштували гойдалки, з яких переможцем все ж вийшла "блаугран". Гості тричі вели в рахунку, зусиллями Гірассі Дортмунд двічі відігравався, але все ж на бодай один набраний бал сил не вистачило - 2:3.

Українець Анатолій Трубін провів сухий матч за свою "Бенфіку" проти "Болоньї" - і навряд цьому сильно тішиться. "Орли" теж так і не змогли забити супернику, хоча мали відчутну перевагу по грі. У нашого збірника роботи було не так і багато - лише один сейв.

У жахливій формі все ще перебуває "Манчестер Сіті" - підопічні Хосепа Гвардіоли ніби й вийшли із листопадового піке, але тільки для того, щоб увійти в нове. 0:2 від "Ювентуса", і існує реальний ризик того, що один з найбагатших клубів світу опиниться за межами плей-оф.

"Арсенал" без травмованого Олександра Зінченка впевнено розібрався з "Монако" 3:0. "Мілан" колишнього тренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки переміг "Црвену Звезду" 2:1. "Штуттгарт" розбив "Янг Бойз" 5:1. А "Феєнорд" у результативному матчі подужав "Спарту" 4:2.

