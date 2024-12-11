ФІФА назвала країни, які приймуть чемпіонатів світу з футболу в 2030 та 2034 роках

В 2030 році чемпіонат світу прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а в 2034 - Саудівська Аравія.

ФІФА назвала господарів чемпіонатів світу з футболу 2030 та 2034 років

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) затвердила господарів двох чемпіонатів світу, які пройдуть у 2030 та 2034 роках.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

В 2030 році чемпіонат світу прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко.

Це буде перший чемпіонат світу, який відбуватиметься на двох континентах - у Європі та Африці.

Крім того, на честь 100-річчя чемпіонатів світу, перший поєдинок ЧС-2030 відбудеться в Уругваї (приймав ЧС у 1930-му році), а другий та третій - в Аргентині й Парагваї.

ЧС-2034 прийматиме Саудівська Аравія. Вона була єдиною країною, що вчасно подала заявку на проведення мундіалю. Ці змагання через прийнятні погодні умови та масштабні релігійні події можуть провести у січні.