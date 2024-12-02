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ЗМІ: у Гвінеї у футбольній тисняві після пенальті загинули десятки людей

Суперечка викнила після спірного рішення судді.

ЗМІ: у Гвінеї у футбольній тисняві після пенальті загинули десятки людей
Фото: EPA/UPG

У Західній Африці десятки людей, включно з дітьми, загинули, коли на футбольному матчі у гвінейському місті Нзерекорі почався хаос, пише DW з посиланням на джерела.

Відвідувачі матчу повідомили, що між фанатами місцевої команди Нзерекоре та вболівальниками команди з міста Лабе виникла суперечка після спірного рішення судді.

“Це спірне покарання розлютило вболівальників, які кидали каміння. … служби безпеки використовували сльозогінний газ”, ‒ повідомило місцеве видання Media Guinea.

Неперевірені кадри показали тіла на вулиці біля стадіону.

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Місцевий лікар повідомив французьке інформаційне агентство AFP про “близько 100 загиблих”.

“У лікарні тіла лежать у ряд, наскільки вистачає око. Інші лежать на підлозі у коридорах. Морг переповнений”, ‒ сказав медик.

За даними місцевих ЗМІ, матч був частиною турніру, який проводився на честь військового диктатора Гвінеї Мамаді Думбуя, який перебуває при владі з моменту перевороту у країні у вересні 2021 року.

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