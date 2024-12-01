Зурабішвілі закликає призначити нові парламентські вибори

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликає для нормалізації ситуації у країні призначити нові парламентські вибори, повідомляє Інтерфакс-Україна.
“Зараз у Конституційному суді розглядаються позови президента і опозиційних партій про нелегітимність виборів, що відбулися. Суд і його судді мають в руках унікальну можливість вирішити цю глибоку для країни кризу в конституційних рамках. Але Конституційний суд сьогодні не діє, не розглядаючи позови, що надійшли”, ‒ сказала сьогодні Зурабішвілі на брифінгу.
За її словами, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про нелегітимність парламентських виборів, що відбулися в жовтні, це поверне країну в спокійне русло, оскільки конституційно з'явиться можливість призначення нових виборів.
“У цьому разі ми матимемо перехідний, дуже стабільний період, коли повернеться старий парламент, і ми готуватимемося до нових виборів”, ‒ сказала глава держави.
За словами Зурабішвілі, всі інші шляхи вирішення кризи ведуть до поглиблення протистояння.
Додамо, як пишуть News Georgia, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, вибори президента Грузії, як і передбачалося, відбудуться 14 грудня.
За його словами, після цього, “усі конституційні органи будуть укомплектовані згідно з волею більшості грузинського народу”.
Кандидат у президенти на “виборах” лише один ‒ ним став Михайло Кавелашвілі, довірена особа Бідзини Іванішвілі та колишній футболіст.
Зурабішвілі напередодні заявила, що вона не складе з себе повноваження до нових парламентських виборів. Кобахідзе зазначив у відповідь, що “президентці доведеться покинути резиденцію, незважаючи на відмову скласти повноваження”.
Події у Грузії
- 28 листопада Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій засудив парламентські вибори 26 жовтня в Грузії і закликав провести перевибори.
- Того ж дня грузинський прем’єр Іраклій Кобахідзе зробив заяву, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.
- Після цієї заяви президентка Грузії Саломе Зурабішвілі провела екстрені консультації з дипломатичним корпусом, а у соцмережах анонсували стихійні мітинги у Тбілісі.
- Силовики влаштували розгін протестувальників і арештували понад 40 осіб.
- Опісля посол Грузії у Болгарії Отар Бердзенішвілі подав у відставку, а до 45 співробітників МЗС Грузії поширили спільну заяву, виступивши проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу.
- Грузини згову вийшли на акції протесту в країні. Президентка закликала МВС утриматися від розгону мітингувальників. Однак силовики таки розігнали акцію протесту опозиції і затримали понад сотню учасників.
- Тоді президентка Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не зможе обрати нового президента, відповідно, інавгурація не відбудеться, її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом.
- Сьогодні протестувальники перекрили проспекти у центрі Тбілісі. У резиденції президентки країни Саломе Зурабішвілі проходять консультації опозиції та цивільного сектору щодо координації спільних дій.