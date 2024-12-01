Зурабішвілі закликає призначити нові парламентські вибори

Зараз у Конституційному суді розглядаються позови президента і опозиційних партій про нелегітимність виборів, що відбулися.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступає на протесті у Тбілісі, 28 листопада 2024 року

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликає для нормалізації ситуації у країні призначити нові парламентські вибори, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Зараз у Конституційному суді розглядаються позови президента і опозиційних партій про нелегітимність виборів, що відбулися. Суд і його судді мають в руках унікальну можливість вирішити цю глибоку для країни кризу в конституційних рамках. Але Конституційний суд сьогодні не діє, не розглядаючи позови, що надійшли”, ‒ сказала сьогодні Зурабішвілі на брифінгу.

За її словами, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про нелегітимність парламентських виборів, що відбулися в жовтні, це поверне країну в спокійне русло, оскільки конституційно з'явиться можливість призначення нових виборів.

“У цьому разі ми матимемо перехідний, дуже стабільний період, коли повернеться старий парламент, і ми готуватимемося до нових виборів”, ‒ сказала глава держави.

За словами Зурабішвілі, всі інші шляхи вирішення кризи ведуть до поглиблення протистояння.

Додамо, як пишуть News Georgia, прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, вибори президента Грузії, як і передбачалося, відбудуться 14 грудня.

За його словами, після цього, “усі конституційні органи будуть укомплектовані згідно з волею більшості грузинського народу”.

Кандидат у президенти на “виборах” лише один ‒ ним став Михайло Кавелашвілі, довірена особа Бідзини Іванішвілі та колишній футболіст.

Зурабішвілі напередодні заявила, що вона не складе з себе повноваження до нових парламентських виборів. Кобахідзе зазначив у відповідь, що “президентці доведеться покинути резиденцію, незважаючи на відмову скласти повноваження”.

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