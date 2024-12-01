ЗМІ: режим Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії

Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії, пише німецьке видання Bild.

Так, за кілька днів сили опозиційних угруповань взяли під свій контроль велике місто Алеппо з населенням понад два мільйони людей, а також сотні інших населених пунктів.

Повстанці також захопили стратегічно важливі райони, включно з містом Ханасер, зміцнивши контроль над Алеппо. Крім того, вони наблизилися до кордонів міста Хама – важливого транспортного вузла між Хомсом та узбережжям.

Столицю Сирії ‒ Дамаск ‒ поки що контролюють лояльні військові Асаду. Однак на півдні країни, в районах Дар'я та Ес-Сувайда, продовжуються зіткнення між опозиційними угрупованнями та силами режиму. Водночас у соціальних мережах поширюються непідтверджені відомості про переговори представників Асада з турецькою владою в Анталії.

Для сирійського лідера ситуація ускладнюється ослабленням підтримки союзників. Російські війська, які раніше забезпечували перевагу в Алеппо, зараз зосереджені в Україні, а іранські бойовики та “Хезболла” ослаблені іншими конфліктами. Російська авіація хоч і відновила удари в регіоні, але її ресурси, як вважають військові аналітики, дуже обмежені.