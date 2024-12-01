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ЗМІ: режим Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії

Столицю Сирії ‒ Дамаск ‒ поки що контролюють лояльні військові режиму.

ЗМІ: режим Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії
Фото: Bild

Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії, пише німецьке видання Bild.

Так, за кілька днів сили опозиційних угруповань взяли під свій контроль велике місто Алеппо з населенням понад два мільйони людей, а також сотні інших населених пунктів.

Повстанці також захопили стратегічно важливі райони, включно з містом Ханасер, зміцнивши контроль над Алеппо. Крім того, вони наблизилися до кордонів міста Хама – важливого транспортного вузла між Хомсом та узбережжям.

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Столицю Сирії ‒ Дамаск ‒ поки що контролюють лояльні військові Асаду. Однак на півдні країни, в районах Дар'я та Ес-Сувайда, продовжуються зіткнення між опозиційними угрупованнями та силами режиму. Водночас у соціальних мережах поширюються непідтверджені відомості про переговори представників Асада з турецькою владою в Анталії.

Для сирійського лідера ситуація ускладнюється ослабленням підтримки союзників. Російські війська, які раніше забезпечували перевагу в Алеппо, зараз зосереджені в Україні, а іранські бойовики та “Хезболла” ослаблені іншими конфліктами. Російська авіація хоч і відновила удари в регіоні, але її ресурси, як вважають військові аналітики, дуже обмежені.

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