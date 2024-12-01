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Китай обурився, що США дозволили президенту Тайваню перетнути свою територію

Цінде прямував на зустріч із острівними союзниками Тайваню, а також зустрівся з губернатором Гаваїв.

Китай обурився, що США дозволили президенту Тайваню перетнути свою територію
Президент Тайваню Лай Цінде
Фото: EPA/UPG

Китай попередив адміністрацію президента США Джозефа Байдена проявляти обережність у питанні Тайваню після того, як президент Лай Цінде прибув на Гаваї під час своєї першої зупинки на території Штатів, передає Bloomberg.

Цінде зустрівся з губернатором Гаваїв і відзначив поїздку як «нову еру дипломатії, що ґрунтується на цінностях». Президент Тайваню прямував через штат до острівних союзників своєї держави - Маршаллові Острови, Тувалу і Палау. Це його перший візит на посаді.

Міністерство закордонних справ Китаю оприлюднило заяву, в якій засудило США за дозвіл для Цінде транзитом перетнути Гаваї. 

Китай, ймовірно, відповість початком військових навчань поблизу Тайваню після того, як президент повернеться у країну 6 грудня.

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