Трюдо прибув до Флориди, щоб таємно зустрітитися із Трампом

Ймовірно, говоритимуть про план республіканця щодо підняття мита на товари.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за повідомленнями медіа, перебуває у Флориді та має невдовзі провести неанонсовану зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом.

Як пише Reuters, офіційний графік очільника канадського уряду не містить повідомлення про поїздку до Сполучених Штатів. У штабі Дональда Трампа приїзд Трюдо також ніяк не коментували.

Найімовірніше, темою розмови двох лідерів стане оприлюднений Трампом план щодо запровадження мита у 25% на товари з Канади через нібито небажання країни боротися з наркотрафіком та нелегальною міграцією.

За оцінкою експертів, цей крок завдасть шкоди економікам обох держав, призведе до зростання інфляції та втрати робочих місць.