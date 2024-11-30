Трюдо прибув до Флориди, щоб таємно зустрітитися із Трампом

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, за повідомленнями медіа, перебуває у Флориді та має невдовзі провести неанонсовану зустріч із обраним президентом США Дональдом Трампом.
Як пише Reuters, офіційний графік очільника канадського уряду не містить повідомлення про поїздку до Сполучених Штатів. У штабі Дональда Трампа приїзд Трюдо також ніяк не коментували.
Найімовірніше, темою розмови двох лідерів стане оприлюднений Трампом план щодо запровадження мита у 25% на товари з Канади через нібито небажання країни боротися з наркотрафіком та нелегальною міграцією.
За оцінкою експертів, цей крок завдасть шкоди економікам обох держав, призведе до зростання інфляції та втрати робочих місць.
- Чинний президент США Джо Байден публічно закликав Трамп "передумати" щодо запровадження цих митних правил.