На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей

Сьогодні, 29 листопада, з місця падіння літака у Вільнюсі забирали його уламки.
Про це повідомляє DELFI.
Як повідомив голова Управління кримінальними розслідуваннями Департаменту поліції Саулюс Гагас, на територію, яка охороняється, намагалися потрапити двоє сторонніх.
"Було кілька випадків, коли на територію намагалися пробратися сторонні. Їх затримали, склали протоколи про адміністративне порушення”, - уточнив Гагас.
Він зазначив, що на території знаходилися великі частини літака, зокрема кабіна та частина багажного відділення.
Вилучені з міст падіння фрагменти літака не зберігатимуться в одному місці. Місця, куди перевозять фрагменти літака, охоронятиме поліція.
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