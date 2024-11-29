Керівник британської розвідки заявив про «разюче безрозсудну кампанію» російського саботажу у Європі

«Якщо Путіну дозволять досягти успіху у зведенні України до рівня васальної держави, він на цьому не зупиниться», - вважає Річард Мур.

Глава британської зовнішньої розвідки Річард Мур звинуватив Росію у проведенні «разюче безрозсудної кампанії» саботажу в Європі, а також у посиленні брязкання ядерною зброєю, щоб відлякати інші держави від підтримки України, передає Reuters.

Мур наголосив, що будь-яке пом'якшення підтримки нашої держави в умовах повномасштабного вторгнення Росії додасть сміливості Володимиру Путіну та його союзникам.

У зверненні, яке, очевидно, адресоване адміністрації обраного президента США Дональда Трампа та деяким європейським союзникам, які сумніваються в подальшій підтримці України, Мур підкреслив, що Європа та її трансатлантичні партнери повинні зберігати стійкість перед тим, що він назвав. зростаючою агресією.

«Нещодавно ми розкрили разюче безрозсудну кампанію російського саботажу в Європі, тоді як Путін і його поплічники вдаються до брязкання ядерною зброєю, щоб посіяти страх щодо наслідків допомоги Україні. Ціна підтримки України добре відома, але ціна непідтримки буде незмірно вищою», - наголосив очільник британської зовнішньої розвідки.

У вересні Мур заявив, що російські розвідслужби «трохи здичавіли» в останньому попередженні НАТО та інших західних розвідників про те, що вони називають ворожими діями Росії, починаючи від кібератак, що повторюються, і закінчуючи підпалами, пов'язаними із Москвою.

«Якщо Путіну дозволять досягти успіху у зведенні України до рівня васальної держави, він на цьому не зупиниться. Наша безпека - британська, французька, європейська і трансатлантична - буде поставлена під загрозу», - заявив очільник британської зовнішньої розвідки.

Мур додав, що за 37 років його роботи у розвідці світ перебуває в найнебезпечнішому стані: «Ісламська держава» знову на підйомі, ядерні амбіції Ірану становлять постійну загрозу, а радикалізуючий вплив атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року ще не повністю вивчений».