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Укренерго: під час останніх двох атак Росія застосувала понад 200 ракет і стільки ж ударних БпЛА

У компанії закликали українців дотримуватись рекомендацій із ощадливого споживання електроенергії.

Укренерго: під час останніх двох атак Росія застосувала понад 200 ракет і стільки ж ударних БпЛА
відновлення електропостачання на Донеччині
Фото: EPA/UPG

Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час масованих атак на українську енергосистему 17 і 28 листопада.

Про це повідомило Укренерго.

«Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки ми одразу починаємо відновлення.  Запас обладнання, про який ми розповідали, був правильним рішенням. Так, не завжди і не все вдається зробити швидко, адже масштаби пошкоджень бувають значні», — заявив т.в.о. голови правління НЕК Олексій Брехт. У компанії закликали українців дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Укренерго зазначило, що це прискорить ремонтні роботи та зменшить необхідність застосування вимушених відключень.

  • У жовтні пресслужба НЕК повідомила, що в межах підготовки до зими Укренерго накопичило трикратний, порівняно з нормативним, запас ремонтного обладнання.
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