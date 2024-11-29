Укренерго: під час останніх двох атак Росія застосувала понад 200 ракет і стільки ж ударних БпЛА

Понад 200 ракет і майже стільки ж ударних безпілотників використала Росія під час масованих атак на українську енергосистему 17 і 28 листопада.

Про це повідомило Укренерго.

«Ворог намагається знищити українську енергосистему, не шкодуючи для цього сотень ракет і дронів. Але після кожної масованої атаки ми одразу починаємо відновлення. Запас обладнання, про який ми розповідали, був правильним рішенням. Так, не завжди і не все вдається зробити швидко, адже масштаби пошкоджень бувають значні», — заявив т.в.о. голови правління НЕК Олексій Брехт. У компанії закликали українців дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Укренерго зазначило, що це прискорить ремонтні роботи та зменшить необхідність застосування вимушених відключень.