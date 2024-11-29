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ОВА: на Львівщині більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади УПЦ (МП)

Від початку повномасштабного вторгнення РФ 27 громад приєднались до ПЦУ, а ще 27 припинили свою діяльність.

ОВА: на Львівщині більше немає жодної зареєстрованої релігійної громади УПЦ (МП)
глава РПЦ Кирило (Гундяєв)
Фото: EPA/UPG

У Львівській області більше немає релігійних громад УПЦ (МП).

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Львівська область стала першою в Україні, де більше нема жодної зареєстрованої релігійної громади РПЦвУ! До початку агресії Росії проти України у 2014 році в нашій області було 66 релігійних громад Московського патріархату. Станом на 24 лютого 2022 року цих громад було 54», - розповів Козицький.

Він додав, що за час повномасштабного вторгнення РФ 27 громад приєднались до Православної церкви України, а ще 27 припинили свою діяльність за власною настановою.

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