​Міноборони Британії: Росія може мати лише кілька ракет «Орешник», які ще не надійшли у серійне виробництво

21 листопада Росія завдала удару по Дніпру, вперше застосувавши балістичну ракету середньої дальності (БРСД) під кодовою назвою «Орешник». РФ, швидше за все, має лише декілька таких ракет.
Про це повідомило Міністерство оборони Британії.
«БРСД класифікується як така, що має максимальну дальність від 3000 до 5500 км. У цьому випадку ракета пролетіла лише трохи більше 800 км до своєї мети», - зауважили британці.
У відомстві зауважили, що у лютому 2019 року Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який забороняв їх розробку та виробництво. Проте розробка «Орешника» майже напевно відбулася до цього.
«Цілком імовірно, що система є варіантом балістичної ракети РС-26 «Рубеж», яка вперше була випробувана у 2011 році», - додало Міноборони.
Відомство також повідомило, що використання цієї експериментальної системи проти України майже напевно було задумане як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет по Росії. «Орешник», імовірно, буде набагато дорожчою за інші ракети, які РФ нині використовує проти України.
- Як відомо, вранці 21 листопада росіяни атакували Україну. Внаслідок ударів у Дніпрі постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю, котельня та два приватні будинки. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету (МБР). Згодом Володимир Зеленський підтвердив, що характеристики та швидкість ракети відповідали типу МБР.
- Ввечері того ж дня російський диктатор заявив, що Росія випустила по Україні "експериментальну балістичну ракету "Орешник", яка нібито здатна нести ядерний боєзапас. Він це назвав відповіддю на застосування Україною ракет ATACMS та Storm Shadow у Курській та Брянській областях.
- В ЄС відреагували на удар по Дніпру і заявили, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
- Джерело LB.ua в командуванні ЗСУ повідомило, що Росія має лише кілька одиниць експериментальної балістичної ракети середньої дальності, якою було завдано удару по Дніпру. Водночас у партнерів є системи ППО, здатні збивати ракети такого типу.