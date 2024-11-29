​Міноборони Британії: Росія може мати лише кілька ракет «Орешник», які ще не надійшли у серійне виробництво

Імовірно, РФ розробила цей тип ракет до виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності.

21 листопада Росія завдала удару по Дніпру, вперше застосувавши балістичну ракету середньої дальності (БРСД) під кодовою назвою «Орешник». РФ, швидше за все, має лише декілька таких ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії.

«БРСД класифікується як така, що має максимальну дальність від 3000 до 5500 км. У цьому випадку ракета пролетіла лише трохи більше 800 км до своєї мети», - зауважили британці.

У відомстві зауважили, що у лютому 2019 року Росія оголосила про вихід із Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, який забороняв їх розробку та виробництво. Проте розробка «Орешника» майже напевно відбулася до цього.

«Цілком імовірно, що система є варіантом балістичної ракети РС-26 «Рубеж», яка вперше була випробувана у 2011 році», - додало Міноборони.

Відомство також повідомило, що використання цієї експериментальної системи проти України майже напевно було задумане як стратегічне повідомлення після використання Україною західних ракет по Росії. «Орешник», імовірно, буде набагато дорожчою за інші ракети, які РФ нині використовує проти України.