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Добробут, повага і національна безпека: уряд затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року

Також продовжили дію програми щодо безоплатного протезування зубів на суму до 25 000 грн. 

Кабінет міністрів схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року і затвердив операційний план щодо її реалізації.

Стратегія охоплює всі сфери від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветеранів змінювати життя громади, регіону і держави. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Стратегія має три цілі: 

– добробут ветеранів їх родин (лікування, реабілітація, робота, житло, навчання)

– повага і вшанування 

– забезпечення національної безпеки і обороноздатності (досвід ветеранів у стратегії безпеки і підготовки до національного спротиву)

Уряд також затвердив зміни до програми зубопротезування захисників і захисниць. Кожен ветеран зможе безоплатно лікувати зуби на суму до 25 000 гривень. Цією можливістю уже скористалися близько 11 000 українців, тепер її дію продовжать. 

  • У серпні президент підписав указ із дорученням Кабміну розробити ветеранську політику до 2030 року. 
  • Формування ветеранської політики – один з кроків плану стійкості, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський. 
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