Добробут, повага і національна безпека: уряд затвердив стратегію ветеранської політики до 2030 року

Кабінет міністрів схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року і затвердив операційний план щодо її реалізації.
Стратегія охоплює всі сфери від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя до можливостей ветеранів змінювати життя громади, регіону і держави. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Стратегія має три цілі:
– добробут ветеранів їх родин (лікування, реабілітація, робота, житло, навчання)
– повага і вшанування
– забезпечення національної безпеки і обороноздатності (досвід ветеранів у стратегії безпеки і підготовки до національного спротиву)
Уряд також затвердив зміни до програми зубопротезування захисників і захисниць. Кожен ветеран зможе безоплатно лікувати зуби на суму до 25 000 гривень. Цією можливістю уже скористалися близько 11 000 українців, тепер її дію продовжать.
- У серпні президент підписав указ із дорученням Кабміну розробити ветеранську політику до 2030 року.
- Формування ветеранської політики – один з кроків плану стійкості, про який раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.