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Сили оборони уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ЗРК “Бук” на Запоріжжі

На нафтобазі фіксується щонайменше два осередки займання.

Сили оборони уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ЗРК “Бук” на Запоріжжі
Фото: Генштаб

Сили оборони України уразили нафтобазу та знищили радіолокаційну станцію ЗРК «Бук-М3» російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

У ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкту, фіксується щонайменше два осередки займання. Влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони. 

«Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

Окрім цього, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплекту «Бук-М3» російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Завдання виконано підрозділами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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