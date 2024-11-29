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В Одеській області семеро людей поранені внаслідок атаки

Є пошкодження в трьох населених пунктах. 

В Одеській області семеро людей поранені внаслідок атаки
В Одеському районі є пошкодження
Фото: Національна поліція

В Одеській області у трьох населених пунктах внаслідок ворожої атаки поранені семеро людей. Пошкоджено 13 житлових і дачних будинків, гаражі та інші споруди, газогін і автомобіль. 

Всі пошкодження – в Одеському районі, повідомила місцева поліція. Точну інформацію уточнюють.

За інформацією голови ОВА Олега Кіпера, чотирьох поранених довелося госпіталізувати, зокрема жінку в важкому стані. Інші – у стані середнього ступеню тяжкості. Трьом пораненим надано допомогу на місці.

"Закликаємо громадян реагувати на сигнал «Повітряна тривога», відразу прямувати в укриття та перебувати там до сигналу «Відбій»", – підкреслили правоохоронці. 

За даними місцевої влади, також пошкоджено об'єкти припортової інфраструктури. 

"Прокуратура Одеської області розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", – йдеться у повідомленні на каналі Одеса. Офіційно у Telegram. 

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