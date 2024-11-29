Паркування через мобільний застосунок у Києві зробили безкоштовним для захисників

У застосунку "Київ цифровий" з'явився новий розділ, завдяки якому захисники України зможуть скористатися правом на безкоштовне паркування автівки.

Як пише пресслужба мобільної програми, після оновлення cтав доступним екран "Соціальний статус", де за допомою Дії чи BankID можна підтвердити належність до міста та статус захисника чи захисниці. Це й дасть можливість законним чином не сплачувати за паркування у муніципальних зонах.