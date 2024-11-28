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Український омбудсмен не отримував від РФ списки на обмін полоненими, про який повідомляло МЗС Росії

Україна через посередників намагалася отримати списки від РФ.

Український омбудсмен не отримував від РФ списки на обмін полоненими, про який повідомляло МЗС Росії
Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини
Фото: Олександр Ратушняк

Заяви представників Російської Федерації щодо обміну військовополонених у форматі “630 на 630” можуть бути спробою запустити інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти України. 

Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

"Офіційно можу сказати, що я жодних списків не отримував, мені їх ніхто не передавав. Хоча через посередників ми намагалися отримати інформацію, списки від Російської Федерації", - запевнив Лубінець.

Він наголосив, що робота щодо якнайшвидшого повернення з російського полону українських військових та цивільних ведеться постійно.

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"Ми ніколи не називаємо термінів, ніколи не анонсуємо. Але від себе можу сказати, що вся українська команда, яка працює по напрямку повернення громадян України з російського полону, проводить щоденну роботу для пришвидшення цього процесу", - зазначив омбудсмен.

  • Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 українців з російського полону, серед них — 168 цивільних українців.

  • 18 жовтня між Україною та РФ відбувся 58-й обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових. 

  • "Особливістю" цього обміну є те, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані "вироки" та були "засуджені" в РФ.

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