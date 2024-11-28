Нападники на журналіста УП Ткача отримали три роки умовно з іспитовим терміном

Обухівський районний суд ухвалив вирок по справі про напад на журналіста "Української правди" Михайла Ткача. Двом обвинувачуваним присудили три роки умовно з іспитовим терміном. Вони можуть оскаржити вирок, пише УП з посиланням на пресслужбу суду.

Напад на журналіста відбувся 17 грудня минулого року, коли він прибув до ресторану "Тандир" в елітному селищі Козин, аби зняти відеоматеріал для свого розслідування. Ткач проводив зйомку на відкритій ділянці місцевості – на парковці – тобто на території загального користування.

"В цей час двоє обвинувачених (Хом’як та Олійник – за даними УП), блокували прохід, закривали відеокамеру та іншими активними діями заважали здійсненню Ткачем відеозйомки осіб, які виходили із приміщення ресторану, не допустили його просування ближче до виходу із ресторану, «внаслідок чого здійснили вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків»", – пише "Українська правда".

У рішенню суду йдеться, що обвинувачуваних визнали "винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.28, ч.2 ст.171 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразилися у впливі у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненому групою осіб без попередньої змови. Суд врахував особи обвинувачених, які раніше не судимі, відсутність обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, думку сторін кримінального провадження, призначив покарання у виді трьох років обмеження волі з іспитовим строком два роки".

Обвинувачувані можуть оскаржити вирок в апеляційному та касаційному порядках.