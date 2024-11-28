Європарламент схвалив резолюцію про військову підтримку України: від союзників не менше ніж чверть відсотка ВВП на рік

Депутати закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни Росії проти України”

Депутати Європарламенту закликали міжнародну спільноту вжити швидких і рішучих заходів для “вирішення тривожної ескалації агресивної війни Росії проти України”.

Про це йдеться на сайті законодавчого органу.

У резолюції, прийнятій сьогодні, парламент засудив використання Росією північнокорейських військ проти української армії та випробування нею нових балістичних ракет в Україні.

“Ці нещодавні ескалаційні кроки є новим етапом у війні та новим ризиком для безпеки Європи загалом”, ‒ стверджують євродепутати, закликаючи ЄС та інших партнерів України відреагувати відповідним чином.

Наполягаючи на тому, що “жодні переговори щодо України не можуть відбуватися без України”, євродепутати закликають ЄС працювати над досягненням якомога ширшої міжнародної підтримки України та пошуку мирного вирішення війни.

Парламент закликає залучити ЄС та країни-члени до імплементації української Формули миру та створення необхідних умов для проведення другого Саміту миру, зокрема із залученням країн Глобального Півдня.

Подальші санкції для країн, які надають військову підтримку Росії

Депутати засудили Іран, Білорусь і Північну Корею за військову підтримку Росії і закликали країни-члени ЄС і далі посилювати режим санкцій проти цих країн. Вони наголошують, що як агресивна війна Росії проти України, так і участь у війні Північної Кореї та її ядерна та ракетна програми становлять серйозну загрозу заснованому на правилах міжнародному порядку.

Участь Китаю

Євродепутати також закликають Пекін припинити всю військову допомогу або допомогу подвійного призначення, яку він надає Росії. Вони зазначають, що відмова змінити курс ризикує серйозно вплинути на двосторонні відносини між ЄС і Китаєм. Натомість, кажуть депутати, Китай міг би використати свій значний вплив на Північну Корею та Росію, щоб допомогти зменшити напруженість.

Посилення військової підтримки України

Резолюція вимагає від Ради продовжити санкції проти Росії; особливо проти секторів особливого економічного значення, таких як металургійний, атомний, хімічний, сільськогосподарський і банківський сектори, а також щодо російської сировини.

Євродепутати просять ЄС та його країни-члени посилити військову підтримку України, зокрема надати літаки, ракети великої дальності, зокрема Taurus, сучасні системи протиповітряної оборони, серед них Patriots та SAMP/T, а також боєприпаси і переносні зенітно-ракетні комплекси, артилерію та навчальні програми для українських сил.

“Усі країни-члени ЄС і союзники по НАТО повинні взяти на себе зобов’язання підтримувати Україну військово ‒ як колективно, так і індивідуально, не менше ніж 0,25% свого ВВП на рік”, ‒ йдеться в резолюції.

Євродепутати також привітали рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати передові ракетні системи проти військових цілей на території Росії та закликають ЄС та його країни-члени вжити аналогічних заходів. “Підкреслюючи спільний стратегічний інтерес у підтримці України, вони закликають ЄС та його країни-члени співпрацювати з новою адміністрацією у Вашингтоні для посилення взаємовигідного трансатлантичного співробітництва”, ‒ також зазначають законодавці.

Резолюцію підтримали 390 голосами, 135 депутатів проголосували “проти” і 52 утрималися.