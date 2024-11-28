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У Києві реставрують будинок Поліцейської дільниці 1902 року

Це унікальна будівля, яка відображає архітектурний стиль столиці початку ХХ століття.

У Києві реставрують будинок Поліцейської дільниці 1902 року
Поліцейська дільниця 1902 року на Лук'янівці
Фото: Міськрада Києва

Поліцейську дільницю 1902 року будівництва в Києві відреставрують зі збереженням автентичних елементів будівлі та адаптують її до сучасних стандартів.

Про це повідомила Київська міська рада.

Будівля знаходиться на вулиці Січових Стрільців, 91. Її концепція, розроблена українським архітектурно-конструкторським бюро "Віхарєв", передбачає збереження автентичних елементів будівлі та її адаптацію до сучасних стандартів.

Як наголосила директорка Департаменту Марина Соловйова, ця будівля є значною частиною архітектурної спадщини початку ХХ століття, тож реставрація Поліцейської дільниці є важливим кроком у збереженні історичного обличчя Києва.

"Це унікальна будівля, яка не лише відображає архітектурний стиль початку ХХ століття, а й має значну культурну та історичну цінність. Завдяки реставрації буде збережено автентичні елементи споруди, а також забезпечено її функціональність відповідно до сучасних стандартів. Ми прагнемо, щоб кожен історичний об’єкт столиці отримав належну увагу та став прикладом гармонійного поєднання традицій і сучасних рішень", - додала вона. 

Соловйова також зазначила, що будівля незабаром може отримати статус пам’ятки архітектури. Цей статус дасть можливість захистити її та популяризувати як частину культурної спадщини столиці.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у Києві зруйнували або пошкодили 23 історичні споруди. І лише дві з них постраждали від російський ракет, а не дій забудовників. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нищимо Київ без російських ракет. Чому столичні забудовники спокійно руйнують історичні будівлі".

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