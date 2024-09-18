У центрі Києва нищать історичну будівлю. Сліди ведуть до ексдепутата Кушніра

«Розтрощені цінні елементи фасадного оздоблення та знятий дах! Це все відбулося через повну бездіяльність поліції. Я розміщувала ФБ пост про садибу 1 травня. Тоді ж я в черговий раз викликала поліцію та слідчо-оперативну групу й складала заяву про злочин. Будівлю розбирають потрошки кілька останніх місяців. Заяви про злочин, виклик слідчо-оперативних груп не зупиняють протиправні роботи. Поліція Шевченківського району показово бездіє так само як і Шевченківське відділення прокуратури поряд! Знов викликала поліцію, але цього замало! Будь-ласка, хто може – під‘їжджайте. Інакше від нашого історичного Києва і каменя на камені не залишиться!!!»
Ми перевірили наявність дозвільних документів на ці роботи в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва. Тут вони відсутні.
Садиба має статус значної історичної будівлі. Це офіційно зафіксовано в науково-проектній документації із визначення меж та режимів використання ландшафтної пам’ятки “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро” (затверджена наказом Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у 2022 році).
Будівля розташована у межах центрального історичного ареалу і її демонтаж заборонено, згідно з державними будівельними нормами.
Власником будівлі є приватне підприємство “Альтаїр”, яким володіють через проміжні компанії дружина та син скандально відомого екс-президента Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігоря Кушніра – Оксана Кушнір та Ілля Кушнір. Останній – колишній депутат Київради від партії “УДАР”, який цього року склав мандат. Він входив в комісію Київради з питань власності та регуляторної політики.
Варто нагадати, що 80% акцій Київміськбуду, який очолював Кушнір, перебувають у комунальній власності Києва.
Будівлю приватизували шляхом неконкурентного викупу орендарем, як об’єкт малої приватизації наприкінці 2021 року. За будівлю неподалік центру міста площею майже 1400 м.кв., продавець сплатив в бюджет трохи більше 23 млн грн і ще 11 млн грн за даними оцінки він витратив на його поліпшення.
В оренду приватного підприємства “Альтаїр” будівлю передали минулого скликання Київради, а в січні 2020 року профільна комісія погодила здійснення невід’ємних поліпшень. Саме ці невід’ємні поліпшення і є підставою для подальшого продажу будівлі орендарю без конкурсу.
З червня цього року будівля перебуває в іпотеці у товариства «БУДСТРЕФ-СІСТЕМЗ».
Нагадаємо, влітку забудовник в центрі Києва знищив «садибу Зеленських». У цій історії відзначилися і Мінінфраструктури з Державною інспекцією архітектури та містобудування. Саме вони не дозволили профільному департаменту КМДА провести перевірку будівництва, вирішивши що руйнування історичної будівлі не несе загрози правам та інтересам людей.