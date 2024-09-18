У центрі Києва нищать історичну будівлю. Сліди ведуть до ексдепутата Кушніра

17 вересня у центрі Києва на вул. Січових Стрільців розбирають фасад садиби авторства архітектора Іполіта Ніколаєва. Про це повідомила ексдепутатка Київради Олена Терещенко. Вона додала, що за збереження садиби кияни боролися 10 років.

Фото: Вікімапія

«Розтрощені цінні елементи фасадного оздоблення та знятий дах! Це все відбулося через повну бездіяльність поліції. Я розміщувала ФБ пост про садибу 1 травня. Тоді ж я в черговий раз викликала поліцію та слідчо-оперативну групу й складала заяву про злочин. Будівлю розбирають потрошки кілька останніх місяців. Заяви про злочин, виклик слідчо-оперативних груп не зупиняють протиправні роботи. Поліція Шевченківського району показово бездіє так само як і Шевченківське відділення прокуратури поряд! Знов викликала поліцію, але цього замало! Будь-ласка, хто може – під‘їжджайте. Інакше від нашого історичного Києва і каменя на камені не залишиться!!!»

Ми перевірили наявність дозвільних документів на ці роботи в Єдиній державній електронній системі в сфері будівництва. Тут вони відсутні.

Садиба має статус значної історичної будівлі. Це офіційно зафіксовано в науково-проектній документації із визначення меж та режимів використання ландшафтної пам’ятки “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро” (затверджена наказом Департаменту охорони культурної спадщини КМДА у 2022 році).

Фрагмент документації із визначення меж та режимів використання ландшафтної пам’ятки “Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпро”

Будівля розташована у межах центрального історичного ареалу і її демонтаж заборонено, згідно з державними будівельними нормами.

Власником будівлі є приватне підприємство “Альтаїр”, яким володіють через проміжні компанії дружина та син скандально відомого екс-президента Холдингової компанії “Київміськбуд” Ігоря Кушніра – Оксана Кушнір та Ілля Кушнір. Останній – колишній депутат Київради від партії “УДАР”, який цього року склав мандат. Він входив в комісію Київради з питань власності та регуляторної політики.

Варто нагадати, що 80% акцій Київміськбуду, який очолював Кушнір, перебувають у комунальній власності Києва.

Інформація про власника будівлі в Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Будівлю приватизували шляхом неконкурентного викупу орендарем, як об’єкт малої приватизації наприкінці 2021 року. За будівлю неподалік центру міста площею майже 1400 м.кв., продавець сплатив в бюджет трохи більше 23 млн грн і ще 11 млн грн за даними оцінки він витратив на його поліпшення.

Фрагмент договору купівлі-продажу будівлі

В оренду приватного підприємства “Альтаїр” будівлю передали минулого скликання Київради, а в січні 2020 року профільна комісія погодила здійснення невід’ємних поліпшень. Саме ці невід’ємні поліпшення і є підставою для подальшого продажу будівлі орендарю без конкурсу.

Протокол засідання комісії Київради з питань власності минулого скликання, на якому погодили дозвіл на невід’ємні поліпшення

З червня цього року будівля перебуває в іпотеці у товариства «БУДСТРЕФ-СІСТЕМЗ».

Інформація про іпотеку в Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Нагадаємо, влітку забудовник в центрі Києва знищив «садибу Зеленських». У цій історії відзначилися і Мінінфраструктури з Державною інспекцією архітектури та містобудування. Саме вони не дозволили профільному департаменту КМДА провести перевірку будівництва, вирішивши що руйнування історичної будівлі не несе загрози правам та інтересам людей.