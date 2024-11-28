Під час ранкової атаки ворог цілив у об'єкти Нафтогазу

Під час сьогоднішньої ранкової атаки росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу". Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в групі компаній. Там додали, що наслідків для надання послуг споживачам не буде.

"Сьогодні зранку ворог вкотре атакував обʼєкти Групи Нафтогаз. На щастя, ніхто не постраждав. Атака не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам Групи. Наші співробітники та залучені служби займаються ліквідацією наслідків влучань", – йдеться у повідомленні.

Атака 28 листопада

Головною ціллю знову була енергетика, але касетними ракетами ворог бив і по цивільних. Загалом росіяни випустили 188 ракет різних типів та дронів.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. Загалом в області без електропостачання – понад 200 000 абонентів.

У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. В Одеській поранено трьох. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці. У Київській області поранені двоє людей.

У Львівській області теж постраждав об'єкт інфраструктури. Без живлення – понад пів мільйона абонентів.

У Хмельницькій області без світла два райони.

У Рівненській області без світла – близько 681 населеного пункту.

В Івано-Франківській області ворог атакував об'єкт інфраструктури.

Херсон і Житомир – без живлення.