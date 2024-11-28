​Міненерго: Росія здійснила 11-ту за рік атаку на обʼєкти енергетичної інфрастуктури

Росія здійснила вже 11-ту за цей рік масовану атаку на обʼєкти цивільної енергетичної інфрастуктури України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Наразі триває оцінка масштабів пошкоджень.

"Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація", - зазначили в Міненерго.

Попередню масовану атаку на енергетику росіяни здійснили 17 листопада – відтоді держава була змушена повернутися до графіків відключень світла.

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як майже і щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі. У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. У Києві та області працювала ППО.

За прогнозом від Укренерго естрені відключення можуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз. У такій ситуації графіки не діють, але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень.