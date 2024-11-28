​Через знеструмлення затримуються шість поїздів, але понад 150 прямують за розкладом, - УЗ

Через ракетну атаку Росії на залізниці спостерігаються точкові знеструмлення, проте більшість поїздів рухаються за розкладом.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"По всій країні масовані обстріли, точкові знеструмлення, але понад 150 поїздів прямують за розкладом. Ситуація із рухом стабільна та контрольована", - йдеться в повідомленні.

Через знеструмлення окремих ділянок трохи більше ніж на годину затримуються 6 поїздів, але там працюють резервні тепловози.

"Відставання від графіка будемо поступово скорочувати", - додали в УЗ.