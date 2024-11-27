Наслідки обстрілу Херсона: пошкоджена лікарня та житлові будинки

У середу, 27 листопада, російські військові завдали масованих ударів по Дніпровському району Херсона.

Про наслідки обстрілів РФ розповіли у Херсонській ОВА.

Під ударами росіян опинились один з медичних закладів міста, а також багатоквартирні будинки.

Внаслідок влучань будівлі зазнали серйозних пошкоджень. В лікарні вибиті вікна й утворилася велика діра у стіні. В оселях містян — розбиті балкони й шибки.

"Щойно дозволила безпекова ситуація, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів долучилися фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони проводять першочергові відновлювальні роботи", — додають в ОВА.