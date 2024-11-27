Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
ГоловнаСуспільствоВійна

Наслідки обстрілу Херсона: пошкоджена лікарня та житлові будинки

Внаслідок влучань будівлі зазнали серйозних пошкоджень. 

Наслідки обстрілу Херсона: пошкоджена лікарня та житлові будинки
Фото: скріншот

У середу, 27 листопада, російські військові завдали масованих ударів по Дніпровському району Херсона. 

Про наслідки обстрілів РФ розповіли у Херсонській ОВА.

Під ударами росіян опинились один з медичних закладів міста, а також багатоквартирні будинки. 

Внаслідок влучань будівлі зазнали серйозних пошкоджень. В лікарні вибиті вікна й утворилася велика діра у стіні. В оселях містян — розбиті балкони й шибки. 

"Щойно дозволила безпекова ситуація, до ліквідації наслідків ворожих обстрілів долучилися фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони проводять першочергові відновлювальні роботи", — додають в ОВА. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies