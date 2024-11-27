15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Сумщину дронами, є постраждалий

Під обстрілом опинилося село Кіндратівка.

Росіяни атакували Сумщину дронами, є постраждалий
Сумська область
Фото: поліція Сумської області

Ворожа армія атакувала безпілотником прикордонну громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранений чоловік.

Про це повідомляє обласна прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 27 листопада 2024 року близько 15:20 год ворог безпілотником атакував цивільну інфраструктуру с. Кіндратівка Хотінської громади Сумського району. 

Унаслідок атаки окупантів поранено 59-річного чоловіка, який перебував поблизу свого домоволодіння.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. 

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies