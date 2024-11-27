Росіяни атакували Сумщину дронами, є постраждалий

Під обстрілом опинилося село Кіндратівка.

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Ворожа армія атакувала безпілотником прикордонну громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранений чоловік.

Про це повідомляє обласна прокуратура Сумщини.

За даними слідства, 27 листопада 2024 року близько 15:20 год ворог безпілотником атакував цивільну інфраструктуру с. Кіндратівка Хотінської громади Сумського району.

Унаслідок атаки окупантів поранено 59-річного чоловіка, який перебував поблизу свого домоволодіння.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).