Росіяни атакували Сумщину дронами, є постраждалий

Ворожа армія атакувала безпілотником прикордонну громаду на Сумщині. Внаслідок обстрілу поранений чоловік.
Про це повідомляє обласна прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 27 листопада 2024 року близько 15:20 год ворог безпілотником атакував цивільну інфраструктуру с. Кіндратівка Хотінської громади Сумського району.
Унаслідок атаки окупантів поранено 59-річного чоловіка, який перебував поблизу свого домоволодіння.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 26 листопада, нараховано 62 обстріли.