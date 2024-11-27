ОВА: у прифронтовому Покровську Донецької області досі залишаються понад 30 дітей

У місті Покровськ на Донеччині, яке постійно перебуває під ворожими обстрілами, досі залишається близько 11,5 тис. жителів, серед яких 32 дитини.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Очільник ОВА наголошує, що гуманітарна ситуація в місті Покровськ стабільна. Водночас, у місті досі знаходяться близько 11,5 тис. людей, серед яких 32 дитини.

Філашкін закликає мешканців виїжджати з міста через постійні обстріли.

"Ворог обстрілює місто Покровськ майже кожного дня і FPV-дронами, і керованими авіабомбами, і ствольною артилерією. Тому вкотре прошу людей, щоб виїжджали з міста, берегли себе та своїх близьких і дітей", — заявив Філашкін.