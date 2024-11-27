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Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів

Він вимагав хабар за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України.

Співробітник СБУ отримав 10 років тюрми за хабар в 60 тисяч доларів
затримання Сергій Щераковського
Фото: Центр протидії корупції

Співробітника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Сергія Щербаковського, якого НАБУ викрило на хабарі в 60 тисяч доларів, засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Вирок ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у складі Віри Михайленко, Тимура Хамзіна та Сергія Мойсака. 

У співробітника СБУ також конфіскували криптовалюту на суму понад 58 тисяч доларів, що перебуває на різних мультивалютних криптогаманцях. 

Його також позбавили військового звання «полковник» та права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.   Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів. 

Щербаковского затримали в липні 2022 року. За даними слідства, 60 тисяч доларів він вимагав за сприяння у поверненні техніки, вилученої в рамках розслідування викрадення електроенергії на сході України, а також за неперешкоджання у веденні бізнесу з видобутку криптовалюти. 

Отримавши пропозицію про сплату за вилучений товар, власник техніки одразу звернувся із відповідною заявою до НАБУ.   На сьогодні до Щербаковського застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 2 млн грн.

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