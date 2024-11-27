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Парк бронетехніки ЗСУ поповнив вітчизняний бронетранспортер Oncilla-Shturm

Бронемашина призначена для виконання широкого спектра завдань.

Парк бронетехніки ЗСУ поповнив вітчизняний бронетранспортер Oncilla-Shturm
бронетранспортер Oncilla-Shturm
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації бронетранспортер Oncilla-Shturm. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зазначається, що ця бронемашина вітчизняного виробництва призначена для виконання широкого спектра завдань.

Бронетранспортер вміщує трьох членів екіпажу і шістьох стрільців. Машина оснащена автоматичною коробкою передач та потужним  турбодизельним двигуном, які у поєднанні надають бронетранспортеру хороші ходові та швидкісні характеристики. Запасу пального вистачає на понад 700 км шляху.

Броня та конструктивна особливість Oncilla-Shturm забезпечують захист екіпажу та десанту під час обстрілу зі стрілецької зброї, уламків і наїзду на вибухонебезпечні предмети.

“Вітчизняна бронемашина “Oncilla-Shturm” демонструє прогрес України у створенні техніки, що відповідає сучасним потребам поля бою. Її надійність та функціональність дозволяють нашим військовим виконувати бойові завдання в умовах високої складності, забезпечуючи захист особового складу та ефективність операцій”, – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Зазначається, що стандартне обладнання бронетранспортера включає автоматичну систему підкачки шин, гідравлічний підсилювач керма, систему кондиціонування повітря з додатковою функцією обігріву, автоматичну систему пожежогасіння, фільтровентиляційну систему, лебідку. Озброєння – дистанційно керований бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

Бронетранспортер може виготовлятися у кількох модифікаціях.

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