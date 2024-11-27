Внаслідок обстрілів росіянами північного прикордоння України 2 людини загинули і 1 поранена

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 26 листопада, нараховано 62 обстріли (300 вибухів) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Чернігівська область

Чернігівський район

Городнянська громада:

Полісся – 21 вибух, ймовірно РСЗВ.

Новгород-Сіверський район

Новгород-Сіверська громада:

Осове – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Михальчина Слобода – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Семенівська громада:

Логи – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Карповичі – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Тимоновичі – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Костобобрів – 2 обстріли: 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 4 обстріли: 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Корюківський район

Сновська громада:

Хрінівка – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Гута-Студенецька – 51 вибух, ймовірно РСЗВ; 16 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Сумська область

Суми – 1 вибух, ймовірно ракетний удар. Внаслідок обстрілу загинуло 2 цивільні особи, зруйновано будівлю СТО, пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний житловий будинок та 10 легкових автомобілів.

Сумський район:

Спаське – 3 вибухи, ймовірно КАБи.

Рясне – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Біловоди – 1 вибух, ймовірно КАБ.

Басівка – 8 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Волфине – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 7 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 5 вибухів, ймовірно танк/БМП; 2 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Грабовське – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Охтирський район:

Дмитрівка – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Велика Писарівка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа. Внаслідок обстрілу поранено цивільну особу.

Попівка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Олександрівка – 30 вибухів, ймовірно РСЗВ; 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Шосткинський район:

Дорошківка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Чуйківка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Нововасилівка – 2 обстріли: 22 вибухи, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Прогрес – 20 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Дружба – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Ходине – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Бачівськ – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Сорокине – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Товстодубове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Студенок – 10 вибухів, ймовірно АГС.

Яструбщина – 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Харківська область

Богодухівський район:

Рясне – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Леміщене – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БпЛА.

Тимофіївка – 3 вибухи, ймовірно міномет 82 мм; 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно скиди НВП з БпЛА.

Зазначимо, вночі Росія запустила по Україні 89 безпілотників, Сили ППО збили 36. Через падіння уламків будинки та майно громадян на Київщині. Попередньо – без постраждалих.