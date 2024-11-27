На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян поранено 11 людей

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 14 населених пунктів області та місто Херсон.

У Херсонській області через російські обстріли 11 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове та місто Херсон.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також росіяни понівечили газопровід, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Учора ввечері повідомлялося, що чоловік дістав поранення через удар ворожого безпілотника у дворі будинку в Бериславі.