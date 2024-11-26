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Внаслідок російської атаки у Херсоні поранення отримав цивільний мешканець

Окупати атакували Дніпровський район з дрона.

Внаслідок російської атаки у Херсоні поранення отримав цивільний мешканець
Внаслідок російської атаки у Херсоні поранення отримав цивільний мешканець (архівне фото)

Сьогодні ввечері, 26 листопада, російські окупаційні війська вкотре атакували Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він додав, що окупати атакували Дніпровський район з дрона.

Внаслідок цього 55-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

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Постраждалого доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

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