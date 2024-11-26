Внаслідок російської атаки у Херсоні поранення отримав цивільний мешканець

Сьогодні ввечері, 26 листопада, російські окупаційні війська вкотре атакували Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він додав, що окупати атакували Дніпровський район з дрона.
Внаслідок цього 55-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.
Постраждалого доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.
- 26 листопада росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Внаслідок цього було пошкоджено автобус, є поранені та загиблі.