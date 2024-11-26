Внаслідок російської атаки у Херсоні поранення отримав цивільний мешканець

Постраждалого доправили до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Внаслідок цього 55-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг.

Він додав, що окупати атакували Дніпровський район з дрона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

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