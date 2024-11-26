Укренерго розповіло, як у середу відключатимуть світло споживачам (оновлено)

27 листопада діятиме одна черга відключень споживачів. При цьому будуть обмеження і до промисловості та бізнесу.
Про це повідомило Укренерго.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада. Укренерго попередило, що час застосування і обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
Також енергетики закликали українців не вмикати декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.
Оновлення. Упродовж 8.00-19.00 буде одна черга відключень побутових споживачів. Це до чотирьох годин знеструмлення кожної групи у графіку.
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження діятимуть від 7.00 до 20.00.
- 26 листопада Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Тепер підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії, не будуть відключати світло.