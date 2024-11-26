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Підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії, не будуть відключати світло

Раніше обсяг імпорту мав становити понад 80%.

Підприємствам, що імпортують понад 60% електроенергії, не будуть відключати світло
робота енергетиків

Кабмін вніс зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Відповідно до змін, заходи обмеження електроенергії не будуть застосовувати до підприємств, що імпортують понад 60% від обсягу споживання.

«Рішення Уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту», - повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

  • Раніше світло не відключали тим підприємствам, які імпортували понад 80% електроенергії для своїх потреб.
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