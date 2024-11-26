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Верховний Суд поставив крапку у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку: Банк не повернуть Ігорю Коломойському

Розгляд тривав п'ять років. 

Верховний Суд поставив крапку у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку: Банк не повернуть Ігорю Коломойському
Філія Приватбанку в Києві
Фото: Софія Гаврилюк

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив неможливість повернення державного ПриватБанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі Nº 910/1834/19 за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments LTD.

Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже пʼять років. Про це повідомили в пресслужбі банку.

У цій справі позивачі, Коломойський, якому до націоналізації ПриватБанку належало 41,6572% акцій банку та компанія Triantal, зареєстрована на Кіпрі і повʼязана з ексвласниками, якій належало 16,8176%, намагалися оскаржити договір придбання акцій банку державою та повернути собі акції банку.

"Приват Банк вітає таке справедливе рішення суду. Це приклад того, що в нашій країні панує верховенство права, а незалежні судді працюють в рамках чинного законодавства та демократичних цінностей. Справа Коломойського та компанії Triantal несла значні ризики для фінансової системи держави через вимоги наших опонентів, проте банк залишається державним. Справу закрито у відповідності до приписів чинного законодавства України щодо неможливості повернення акцій банку колишнім власникам", – зазначила член Правління з питань реорганізації та проблемних активів ПриватБанку Солвіта Деглава.

  • 10 вересня 2024 Північний апеляційний господарський суд підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції щодо закриття провадження у справі на підставі Закону Nº 590-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності".
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