Шмигаль: Україна за час великої війни зібрала вже третій урожай. Це понад 53 млн тонн зернових

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна за час великої війни зібрала вже третій урожай. Це понад 53 млн тонн зернових зернобобових культур.

Про це він повідомив під час відкриття третього Міжнародного саміту з продовольчої безпеки.

Прем’єр зауважив, що цифри не остаточні, збір урожаю ще триває. Українські сільгоспвиробники здійснюють справжній подвиг, щоб забезпечити продовольством Україну та світ.

Він навів дані, що завдяки роботі Чорноморського логістичного коридору та іншим шляхам Україна відновила свої експортні потужності. Так, за 10 місяців 2024 року було експортовано товарів більше, ніж за увесь минулий рік. У середньостроковій перспективі є всі можливості вдвічі збільшити обсяги аграрного експорту й забезпечити продовольством до 600 млн людей в усьому світі.

Шмигаль додав, що ініційована президентом гуманітарна програма Grain from Ukraine є прикладом дієвої доброї волі й солідарності світу для допомоги людям. За результатами двох попередніх самітів було зібрано понад 290 млн доларів донорських коштів. За час дії програми разом із партнерами було спрямовано понад 280 тисяч тонн агропродукції до 12 країн, які гостро її потребують.