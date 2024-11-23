S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: українська гра, на яку чекали 15 років
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
​Міжконтинентальна балістична ракета. Час на Щекавицю?
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України
Зеленський позбавив державних нагород 34-х зрадників України
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Мінекономіки розповіло, як отримати 1000 гривень "зимової підтримки"
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Пейзажна алея. Що Київрада планує робити поблизу і чому обурилася Ада Роговцева?
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
У Краснодарі велика пожежа: місцеві писали про вибухи
У Краснодарі велика пожежа: місцеві писали про вибухи
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
Буданов: РФ готувалась до нового геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення
ГоловнаЕкономікаДержава

Шмигаль: Україна за час великої війни зібрала вже третій урожай. Це понад 53 млн тонн зернових

Цифри не остаточні, збір урожаю ще триває.

Шмигаль: Україна за час великої війни зібрала вже третій урожай. Це понад 53 млн тонн зернових
Денис Шмигаль на Міжнародному саміті з продовольчої безпеки, 23 листопада 2024
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна за час великої війни зібрала вже третій урожай. Це понад 53 млн тонн зернових зернобобових культур. 

Про це він повідомив під час відкриття третього Міжнародного саміту з продовольчої безпеки.

Прем’єр зауважив, що цифри не остаточні, збір урожаю ще триває. Українські сільгоспвиробники здійснюють справжній подвиг, щоб забезпечити продовольством Україну та світ.

Він навів дані, що завдяки роботі Чорноморського логістичного коридору та іншим шляхам Україна відновила свої експортні потужності. Так, за 10 місяців 2024 року було експортовано товарів більше, ніж за увесь минулий рік. У середньостроковій перспективі є всі можливості вдвічі збільшити обсяги аграрного експорту й забезпечити продовольством до 600 млн людей в усьому світі.

Шмигаль додав, що ініційована президентом гуманітарна програма Grain from Ukraine є прикладом дієвої доброї волі й солідарності світу для допомоги людям. За результатами двох попередніх самітів було зібрано понад 290 млн доларів донорських коштів. За час дії програми разом із партнерами було спрямовано понад 280 тисяч тонн агропродукції до 12 країн, які гостро її потребують.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies