Польські фермери розпочали блокування руху вантажівок перед ПП "Медика-Шегині"

На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину.

Вранці 23 листопада польські фермери розпочали блокування руху українських вантажівок перед пунктом пропуску "Медика – Шегині".

Про це повідомляє ДПСУ.

"Сьогодні близько 10.00 польські мітингувальники почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". За попередньою інформацією акція триватиме 48 годин з можливим продовженням", —ідеться у повідомленні.

Станом на ранок суботи накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не спостерігається. На в'їзд в Україну знаходиться близько 150 вантажівок.

У Держприкордонслужбі нагадують, що на в’їзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонн.

На виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.

Зазначимо, що польські фермери раніше вже блокували кордон з Україною, зокрема в листопаді 2023 року. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.