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Згідно з опитуваннями, наступним президентом Польщі стане провладний кандидат

Будь-який з трьох варіантів від керівної коаліції є переможним.

Згідно з опитуваннями, наступним президентом Польщі стане провладний кандидат
Президентський палац у Варшаві
Фото: Вікіпедія

Наступником Анджея Дуди на посаді президента Польщі з високою ймовірністю стане представник "Громадянської коаліції", яка має більшість у Сеймі.

Як пише "Європейська правда", соціологи поцікавилися у поляків, за кого вони готові проголосувати на виборах, що відбудуться наступного року. Будь-який кандидат від влади має достатню підтримку, аби у другому турі перемогти висуванця від опозиційної партії "Право і справедливість".

Основними претендентами на номінацію від коаліції прем'єра Дональда Туска є міністр закордонних справ Радослав Сікорський та мер Варшави Рафал Тшасковський. Також може спробувати балотуватися спікер Сейму Шимон Головня, який очолює лівоцентристів. Від "ПіС" піти на вибори можуть колишній міністр освіти Пшемислав Чарнек та очільник Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.

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