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Хакери з Китаю готуються до протистояння зі США, вважають в американському кіберкомандуванні

ФБР та Агентство з кібербезпеки й безпеки інфраструктури надають технічну допомогу та інформацію потенційним цілям зловмисників.

Хакери з Китаю готуються до протистояння зі США, вважають в американському кіберкомандуванні
хакери
Фото: Держспецзв'язку

Китайські хакери зробили низку кроків в ІТ-мережах критичної інфраструктури США, аби підготуватися до можливого зіткнення Пекіна і Вашингтона.

Про це заявив високопосадовець Кіберкомандування США Морган Адамський, передає Reuters.

За його словами, кібероперації спрямовані на здобуття переваги у разі великого конфлікту Китаю зі США. Хакери зламали IT-мережі і підготували грунт для проведення руйнівних атак.

Нещодавно ФБР повідомило, що в ході кібершпигунської операції були викрадені дані про дзвінки, скомпрометовані повідомлення вищих посадових осіб, учасників виборчих перегонів 5 листопада, а також телекомунікаційна інформація, пов'язана із запитами правоохоронних органів. .

Наразі ФБР та Агентство з кібербезпеки й безпеки інфраструктури надають технічну допомогу та інформацію потенційним цілям хакерів.

  • Про те, що хакери, яких підтримує китайський уряд, готуються вдарити по критичній цивільній структурі США, у лютому 2024 року повідомляв директор ФБР. Серед цілей - водоочисні споруди, електрична інфраструктура й нафто- та газопроводи.
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