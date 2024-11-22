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У Лондоні біля посольства США та в аеропорту знайшли підозрілі пакунки. Поліція провела контрольований вибух

Невідомо, чи це пов'язані інциденти. 

У Лондоні біля посольства США та в аеропорту знайшли підозрілі пакунки. Поліція провела контрольований вибух
У Лондоні знайшли підозрілі пакунки в аеропорту і біля посольства США
Фото: скріншот відео The Telegraph

Поблизу американського посольства у Лондоні сьогодні знайшли підозрілий пакет. Також пакунок виявили в багажі у аеропорту Гатвік, пише The Telegraph.

Поліція провела контрольований підрив вибухівки за допомогою роботів. Однак з повідомлень влади невідомо, чи детонація була саме того пакета, який знайшли біля дипустанови. 

Що саме знайшли в пакеті біля дипломатичної установи – невідомо. В поліції підтвердили, що "«гучний вибух», про який повідомлялося в цьому районі нещодавно, був контрольованим вибухом, здійсненим офіцерами". 

"Місцева влада розслідує підозрілий пакет біля посольства США в Лондоні. Поліція Метрополітен присутня та закрила Понтон-роуд із міркувань обережності. Ми надамо подальші оновлення, коли вони будуть доступні", – прокоментували в посольстві США у Лондоні. 

За декілька годин після цього лондонський аеропорт оголосив про закриття частини південного терміналу та евакуацію тисяч пасажирів. 

Речник поліції Сассекса сказав: "поліції викликали до південного терміналу аеропорту Гатвік о 8:20 у п'ятницю у зв'язку з можливим забороненим предметом у багажі". 

До летовища викликали вибухотехніків, деякі дороги поблизу терміналу перекрили. 

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