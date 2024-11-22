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Пов'язане з Росією судно скинуло в Північне море близько 300 тонн потенційно вибухонебезпечного вантажу

Це зробили "у місці, "яке забезпечувало найменший вплив на навколишнє середовище".

Пов'язане з Росією судно скинуло в Північне море близько 300 тонн потенційно вибухонебезпечного вантажу, пише The Telegraph. 

Судно MV Rub під прапором Мальти здійснило скид біля узбережжя в Норфолк у суботу через підозру забруднення добрива з нітрату амонію мазутом. Обидві речовини при змішуванні використовують як вибухівку. 

Де саме капітан наказав скинути вантаж – не розголошують, але, за повідомленням Агентства морської та берегової охорони, це відбулося у територіальних водах Великої Британії, у місці, "яке забезпечувало найменший вплив на навколишнє середовище".

Вочевидь, уряд розцінив, що скинута речовина згодом зникне без сліду. Але це викликало критику з боку екологів та рибаків. 

У вересні судно перевозило 20 000 тонн добрива аміачної селітри з порту на півночі Росії на Канарські острови, коли воно було пошкоджене через негоду.

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