Це зробили "у місці, "яке забезпечувало найменший вплив на навколишнє середовище".

Пов'язане з Росією судно скинуло в Північне море близько 300 тонн потенційно вибухонебезпечного вантажу, пише The Telegraph.

Судно MV Rub під прапором Мальти здійснило скид біля узбережжя в Норфолк у суботу через підозру забруднення добрива з нітрату амонію мазутом. Обидві речовини при змішуванні використовують як вибухівку.

Де саме капітан наказав скинути вантаж – не розголошують, але, за повідомленням Агентства морської та берегової охорони, це відбулося у територіальних водах Великої Британії, у місці, "яке забезпечувало найменший вплив на навколишнє середовище".

Вочевидь, уряд розцінив, що скинута речовина згодом зникне без сліду. Але це викликало критику з боку екологів та рибаків.

У вересні судно перевозило 20 000 тонн добрива аміачної селітри з порту на півночі Росії на Канарські острови, коли воно було пошкоджене через негоду.