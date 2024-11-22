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Колишнього президента Бразилії офіційно звинуватили у спробі перевороту

Політику та його оточенню інкримінують втручання у вибори і замах на вбивство конкурента.

Колишнього президента Бразилії офіційно звинуватили у спробі перевороту
Жаїр Болсонару
Фото: EPA/UPG

Федеральна поліція Бразилії висунула звинувачення в організації державного перевороту 37 особам, серед яких колишній президент республіки Жаїр Болсонару.

Як пише The Guardian, до списку підозрюваних потрапили чимало міністрів адміністрації ексглави держави. Усі вони, на думку слідчих, здійснили спробу повалення демократії, для чого організували злочинне угруповання. У 2022 році Болсонару та його оточення відмовилися визнавати поразку на виборах, що зрештою вилилося у масові заворушення у столиці країни Бразиліа у січні 2023 року. 

П'ятеро соратників Болсонару ще раніше були затримані поліцією за звинуваченням у спробі вбивства чинного президента Лули да Сілви. План нібито передбачав отруєння очільника держави, віце-президента та голови Верховного суду. 

Сам експрезидент заперечує намір здійснити державний переворот та стверджує, що його та інших представників правих рухів у Бразилії "незаконно переслідують". 

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